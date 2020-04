Engelbostel

Noch bis Mitternacht dauern die Löscharbeiten bei einem Großfeuer im Teichweg in Langenhagen-Engelbostel voraussichtlich an: Dort geriet am Ostermontag gegen 19.30 Uhr ein Haus mit zwei Wohnungen aus bislang noch nicht geklärter Ursache in Brand. In dem Gebäude hielten sich nach Aussage von Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert zwei Bewohner auf, einer in der Wohnung im Erd- und einer in der im Dachgeschoss. Einer von ihnen musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.

Die Alarmierung erreichte zunächst die Freiwilligen Feuerwehren Engelbostel und Schulenburg sowie Langenhagen – wegen der Drehleiter. Einsatzleiter Lars Seidel alarmierte nach, weil beim Eintreffen der Brandbekämpfer bereits das Obergeschoss in Flammen stand. Gegen 20.30 Uhr waren alle Ortsfeuerwehren bis auf die aus Kaltenweide mit insgesamt 90 Mitgliedern und 15 Fahrzeugen in Engelbostel im Einsatz, dazu kamen Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Polizisten. „Als Erstes haben wir die Drehleiter und ein Löschfahrzeug in die richtige Position gebracht“, sagt Bommert. Dadurch hätten die Ortsfeuerwehren alle anderen Wagen managen können, trotz der räumlichen Situation.

Drehleiter reicht nicht aus: Feuerwehrleute gehen unter Atemschutz ins Obergeschoss

Gleichwohl gestalten sich die Löscharbeiten schwierig: Denn die Auslage der Drehleiter reicht nach Bommerts Angaben nicht aus, um vom Korb aus die Ziegel vom Dach reißen zu können. „Deshalb konnten wir zunächst nur durch die geborstenen Velux-Fenster löschen“, sagt der Feuerwehrsprecher. Seinen Angaben zufolge ändert Einsatzleiter Seidel nun die Taktik: Vier Atemschutzgeräteträger sollen im Obergeschoss mit den Löscharbeiten beginnen. „Im Vordergrund steht die Eigensicherung, aus dem Grund können wir das Gebäude derzeit nicht vom Erdgeschoss aus betreten“, sagt Bommert.

Rauchschwaden ziehen durch Engelbostel

Der Brand des Wohnhauses führte von Beginn an zu einer starken Rauchentwicklung: Dichte Schwaden ziehen wegen des starken Westwindes durch den gesamten südlichen Ortsteil. „Wer es noch nicht getan hat, sollte die Fenster und Türen geschlossen halten“, sagt der Feuerwehrsprecher.

Er geht davon aus, dass das Gebäude vorläufig nicht bewohnt werden kann: Die Flammen hätten das Obergeschoss bereits zerstört, und das Löschwasser dringe nun ins Erdgeschoss ein. Genaue Informationen über Brandursache und Schadenshöhe gibt es derzeit nicht, Brandexperten der Polizei müssen erst mit den Ermittlungen beginnen.

Von Antje Bismark