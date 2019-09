Langenhagen

Polizeidiensthund Ays wartet. Er steht einem verkleideten Cowboy gegenüber. Hunderte Zuschauer auf dem Langenhagener Marktplatz warten ebenso. Natürlich behält der Hundeführer bei dieser Vorführung am Tag der Sicherheit die Kontrolle. Das ausgebildete Tier darf angreifen und sich verbeißen – aber nicht im echten Arm des Unbekannten.

Weder sind diese Polizeihunde Schoßhunde, noch ist der DLRG-Taucher Björn Fiedler nur im warmen Wasser unterwegs, noch wenden Polizei und Rettungskräfte schwere Spreizer, Stahlscheren oder Gesteinsbohrer nur übungshalber an. Der Tag der Sicherheit in Langenhagen führte den Besuchern am Sonntag vor Augen, was die ehrenamtlichen Rettungskräfte in Notfällen bereit und in der Lage sind, zu tun. Spannende Aktionen gab es zu sehen – aber auch die Wirklichkeit verlor dabei niemand aus den Augen.

Theorie und Schutz im Alltag

Theorie und konkrete Alltagsfragen zur Sicherheit in der Stadt kamen gleich zu Beginn zusammen bei einer Podiumsdiskussion im CCL. HAZ-Redakteur Jan Sedelies hatte mit ausgewiesenen Sicherheitsexperten und Schirmherr Bürgermeister Mirko Heuer eine sehr muntere und kooperative Runde um sich, wie er bestätigte. Viele konkrete Nachfragen der Zuhörer hielten die Teilnehmer lange auf der Bühne.

Plattform für Ehrenamtliche

„Wir haben eine Veranstaltung auf den Weg gebracht, um den ehrenamtlichen Kräften eine Plattform zu geben. Genau das haben wir auch geschafft und einen guten Zustrom erreicht“, sagte Heuer. Für den Bürgermeister galt der Tag der Sicherheit vor allem auch als Ausweis für die gute Zusammenarbeit von Stadt, Polizei und Feuerwehr in Langenhagen, die er in der Podiumsdiskussion beschrieben hatte.

Ob alle vertretenen Gruppen und Organisationen nun gleich auf Anhieb neue Mitglieder oder gar interessierte Mitmacher gewonnen haben, die später auch bei der Stange bleiben – das ist noch nicht abzuschätzen. Mehrere Besucher interessierten sich am Stand der DLRG für die nächsten Rettungsschwimmer-Lehrgänge, die Anfang 2020 in der Wasserwelt in Langenhagen beginnen. Dass er zu seinen fünf ehrenamtlichen Einsatztauchern schnell neue hinzugewinnen würde, hatte der Leiter der DLRG-Tauchergruppe, Björn Fiedler, nicht erwartet.

Besucher nehmen praktische Tipps mit

Die Jugendfeuerwehr der Stadt zeigte konzentriert, wie Schläuche auszurollen sind, auch ein Löschangriff wurde vorbereitet. Ziemlich sicher haben viele kleine Mädchen und Jungen an der Absperrung den Wunsch mitgenommen, das auch zu können.

Beim Technischen Hilfswerk Hannover/ Langenhagen freute sich Sprecher Pierre Graser, dass er Besuchern praktische Tipps mitgeben konnte. „ Polizei und Rettungsdienste kommen bei Verkehrsunfällen schneller an die verletzten Personen, wenn die Datenblätter zum Fahrzeug hinter der Sonnenblende liegen“, erläuterte er. „Nur darin stehen die Angriffspunkte für unser technisches Hilfsgerät, und darin sind alle Kabelkanäle im Fahrzeug verzeichnet, die wir wissen müssen.“ Die Blätter, so Graser, könne sich jeder Fahrzeughalter online beim Hersteller besorgen.

