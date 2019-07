Langenhagen

Der jüngste Streit aus der letzten Ratssitzung? Vergessen. Akribische Fragen nach der Haushaltsplanung? In diesem Moment nicht so wichtig. Für Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) war der jüngste Besuch der Regionsfraktion der Grünen jedenfalls ein deutliches Kontrastprogramm zu dem, was er sonst aus dieser politischen Richtung zuweilen im Ratsaal zu hören bekommt.

Beispiel Stadtbahnverlängerung: Gerade in Bezug auf den Ausbau der Stadtbahn entlang der Theodor-Heuss-Straße sind sich alle einig. „Der Plan ist nicht ganz neu und wir wollen das auf jeden Fall“, sagt Swantje Michalsen. Aber sie ist sich auch sicher: „Projekte können nur gefördert werden, wenn wirtschaftliche Mittel zur Verfügung stehen.“ Und Heuer sagt: „Es braucht aber eine politische Entscheidung.“ Sowohl für den Neubau des Gymnasiums als auch die Besucher der Wasserwelt wäre die Stadtbahnverlängerung ein Vorteil. Die Wirtschaftlichkeit der Streckennutzung sei auch längst erwiesen. Einzig: Es fehlt an Baukapazitäten, heißt es bislang von der Regionsverwaltung.

Regionsgrüne loben gemeinsame Feuerwehr-Bauten

Lob erhält Langenhagen von der Regionsabgeordneten Sinja Münzberg auch für die jüngsten, wegweisenden Entscheidungen zur Feuerwehr. „Die Einführung der Doppelwachen hier in Langenhagen hat sich bewährt“, meint Münzberg und bezieht sich auf das vor kurzem erst eröffnete (aber über Jahre heftig umstrittene) gemeinsame Gerätehaus für die beiden Ortsfeuerwehren Schulenburg und Engelbostel. Eigentlich sollten auch in der weiteren Region Doppelwachen eingeführt werden. Dies hat sich aber als relativ schwierig erwiesen. „Vielleicht kann Langenhagen als Vorbild dienen. Wenn man erst einmal die Umsetzung sieht, ist es für andere eventuell einfacher“, so Heuer. Tatsächlich haben sich jetzt auch Kaltenweide und Krähenwinkel nach langer Debatte inzwischen für ein vergleichbares Modell entschieden.

Begeistert sind die Mitglieder der Regionsfraktion aber auch davon, was die Stadt für den Klimaschutz unternimmt. Gerade im Bereich der Sanierung von Wohnungen und Häusern sowie dem energieeffizienten Neubau sei Langenhagen vorbildlich. „Daran kann man sich gut orientieren, was alles möglich ist. Und es macht Mut“, betont Ute Lamla. Gerade in Wiesenau – wo allerdings nicht die Stadt, sondern die KSG baut – sei es sogar doppelt attraktiv. Denn dort gibt es nicht nur energieeffizienten Wohnraum, sondern er sei auch bezahlbar. Langenhagen selbst hat gerade erst einen Vertrag für 63 Sozialwohnungen unterschrieben, die allerdings mit hohem ökologischen Standard errichtet werden sollen.

Grüne fordern Nachtflugverbot für Langenhagen

Einigkeit unterstrichen die Regionsfraktionsmitglieder der Grünen insbesondere in Bezug auf die Nachtflugregelungen am Flughafen. „Wir sind alle dagegen.“ Man spreche sich für ein Nachtflugverbot aus. Doch Heuer ergänzt: „Als Stadt haben wir ein Interesse daran, dass der Flughafen funktioniert. Was wir brauchen, ist ein Interessenausgleich.“ In einer Stellungnahme zur geplanten neuen Nachtflugregelung fordert die Stadt derzeit ausdrücklich Hilfe des Landes dafür ein, bei der Novellierung des Bundesfluglärmgesetzes im kommenden Jahr die Bedingungen beispielsweise für die finanzielle Unterstützung baulichen Schallschutzes klar zugunsten der Anwohner zu verbessern.

Anfang der Wahlperiode hat die Regionsfraktion der Grünen mit ihren Besuchen in den 21 Städten und Gemeinden der Region begonnen. An dem Gespräch mit Bürgermeister Heuer nahmen auch die Langenhagener Ratskollgen aus der Gruppe Grüne/Unabhängige, Ulrike Jagau und Wilhelm O. Behrens, teil.

Von Lisa Otto und Rebekka Neander