Langenhagen

In der jüngsten Versammlung haben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen einen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurde das Gremium nun auch auf breitere Schultern gestellt und auf sieben Vertreter erweitert.

Im Amt bestätigt wurde Rolf Linnhoff als Vorsitzender. Diese Position hat der Grüne in Langenhagen inzwischen 25 Jahre inne. Er wurde von den Mitgliedern in der Folge mit einer Ehrung überrascht. Denn bei der diesjährigen Kommunalwahl im September konnten die Grünen nach der Stimmauszählung gleich sechs Vertreter in den Langenhagener Rat entsenden. Zudem hat die Partei in allen fünf Ortsräten jeweils einen Sitz erringen können.

Linnhoff stehen künftig als Stellvertreter Marion Kellner und Ronald Kunze zur Seite. Letzterer bekleidet auch den Posten als Schriftführer. Zum Kassenwart wurde Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler gewählt. Janna Freitag, Tanja Lengies und Diar Sarkan fungieren künftig als Beisitzende.

Von Sven Warnecke