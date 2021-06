Langenhagen

Es fehlt an Raum für den Alltagsradverkehr in Langenhagen und seinen Ortschaften. Das wollen die Grünen/Bündnis 90 ändern. Am Wochenende markierten sie mit Sprühkreide auf einer Fahrraddemo 35 Stellen zwischen Engelbostel und Siedlung Twenge als Topmängel. Die Karte samt detailliertem Forderungskatalog liegt nun im Briefkasten des Rathauses als Post an die Verwaltung.

Die Post für Verwaltung und Politik steckt im Rathaus-Briefkasten. Dirk Musfeldt, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Langenhagen, findet die Aktion vom Wochenende großartig. Quelle: Ursula Kallenbach

Ab 9 Uhr waren am Sonnabend etwa 40 grün gekleidete Radler in drei Teams unterwegs. Von Schulenburg an eskortierte die Polizei die angemeldete Demonstration und sicherte die Kreuzungen – normale Radler haben diese Aufmerksamkeit nicht und klagen seit Jahren über fehlende oder zu enge Radwege, fehlende Schutzstreifen, gefährliche Kreuzungen und Querungen. Auf dem Innenhof des Rathauses endete spätnachmittags die demonstrative Tour, die mehr Platz für das Rad auch auf Plakaten fordert.

Die Grünen Langenhagen plakatieren ihre Forderungen auch öffentlich. Quelle: Ursula Kallenbach

Das Rad braucht mehr Platz im Alltagsverkehr

„Die politischen Beschlüsse kann man auf der Straße nicht erkennen“, stellte Dirk Musfeldt fest. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende meint damit sowohl den Stadtrat als auch die politischen Versprechungen zum fahrradfreundlichen Umbau der Gesellschaft zum Schutz der Umwelt. „Es geht auch um nationale und internationale Klimaziele. Für eine verkehrsgerechte Flächenverteilung gilt es, umzuverteilen zwischen allen Verkehrsteilnehmern“, erläuterte Musfeldt. „Wir brauchen mehr Platz für das Rad im Alltagsradverkehr. Und jedesmal gibt es heftige Diskussionen im Rat, und die Ratsmehrheit kneift“, sagt er. Dies dürfe sich künftig so nicht fortsetzen. Der Rat sei gut beraten, das Thema Platz für Räder anzugehen, fügt Mußfeldt hinzu.

Radwege fehlen, sind zu schmal oder gefährlich

Rot sind die Top-Mängel der Radwege in Langenhagen auf der Aktionskarte der Grünen markiert. Der Fraktionsvorsitzende der Ratsgrünen, Dirk Musfeldt, macht Druck für Verbesserungen ab sofort. Quelle: Ursula Kallenbach

Allein sechs Mahnungen an die Stadtverwaltung betreffen Kaltenweide. In Godshorn bemängeln die Grünen an sieben Stellen teils gefährliche Querungen und Ausfahrten. In Schulenburg fehlt – vor allem für Schulkinder aus dem Neubaugebiet Dorfstraße – eine Radwegequerung Dorfstraße/ Langenhagener Straße (L 382). Einen Radweg in der Ortsdurchfahrt Schulenburg taxierten die grünen Radler auf maximal 45 Zentimeter Breite. In Engelbostel endet ein Radweg mitten im Feld.

Das ist das Wahlprogramm der Grünen Die Grünen haben ihr Wahlprogramm unter dem Titel „Zukunft denken – jetzt handeln“ beschlossen. Ziel sei es, dass Langenhagen bis 2035 klimaneutral werde, schreibt der Vorsitzende des Ortsverbandes Langenhagen, Rolf Linnhoff. Dafür müssten alle anderen kommunalen Ziele neu überdacht werden. Ginge es nach den Grünen, sollte die Siedlungsentwicklung klimaverträglicher werden. Um weniger Flächen zu verbrauchen, sollen vorhandene Gebäude erhalten, statt neue gebaut werden. Das soll auch den Lebensraum von Tieren und Pflanzen sichern. Zudem setzen die Grünen auf Solarenergie. Die Verkehrswende soll vor allem durch ein sicheres und großzügiges Rad- und Fußgängernetz gelingen. Auch für das Ende des Nachtflugverkehrs wollen die Grünen sich einsetzen. Für mehr soziale Gerechtigkeit fordert das Bündnis bezahlbaren Wohnraum, flexible Kinderbetreuung, Inklusion von Menschen mit Behinderung und Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten. Die Grünen setzten sich zudem für Bildungsgerechtigkeit mit gut ausgestatteten Schulen und kommunalen Bildungsangeboten ein. Auch Gendersensibilität steht auf dem Programm. Damit die Stadt Langenhagen künftig mit ihren Einnahmen auskommt, sollen Investitionen auf das finanziell Leistbare begrenzt werden. Zudem sollen die Kommunaldarlehen in weniger als 50 Jahren getilgt werden. Ihr lokales Wahlprogramm verbinden die Grünen mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Langenhagen soll einen Beitrag dazu leisten, dass diese Ziele erreicht werden.

Selbst in Langenhagen-Zentrum sind teilweise gar keine Radwege vorhanden, Beispiel Pferdemarkt, oder die Radwege sind zu schmal wie an der Theodor-Heuss-Straße oder an der Walsroder Straße südlich des Langenforther Platzes. Für die Walsroder- und Ehlersstraße bis zur Niedersachsenstraße fordern die Grünen beidseitig 2,5 Meter breite Radwege. Dabei seien die Ausgangsvoraussetzungen für den Radverkehr in Langenhagen eigentlich hervorragend, betonen die grünen Kritiker. Es gebe kaum Höhenunterschiede, in der Kernstadt benötige man nur 15 Minuten im Schnitt, aus den Ortsteilen bis in die Stadtmitte maximal 20 Minuten.

Bei Haltestellenumbau entfallen Radwege

Augenmerk lenken die Grünen außerdem auf Bushaltestellen, die behindertengerecht umgebaut werden oder wurden. „In Krähenwinkel wurde mit dem Umbau der Haltestelle Walsroder Straße/Eichstraße der Radweg aufgehoben und ist nicht weiter beschildert“, beschrieb Musfeldt. „Die Radfahrer müssen sich durchlavieren.“ Unzufrieden äußerte sich der Langenhagener Politiker auch mit der bisherigen Planung eines Radschnellweges aus Hannover in Kooperation mit der Region, der demnach mit der Einmündung in die Walsroder Straße in Krähenwinkel enden solle.

Radschnellweg muss in die Wedemark führen

„Das ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen“, erklärte Musfeldt. „Die Radfahrer sollten auf einem gesicherten Radschnellweg weiter durch Kaltenweide bis in die Wedemark fahren können, aber das ist nicht vorgesehen.“ Damit sei beispielsweise kein Anreiz für Berufspendler zwischen Wedemark, Langenhagen und Hannover gegeben, auf das Fahrrad umzusteigen.

Von Ursula Kallenbach