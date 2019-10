Langenhagen/Godshorn

Auf dem kommunalen Betriebshof endet im Oktober die Annahme von Grüngut am Sonnabend. Darauf weist Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl hin. Der Service wird ihren Angaben zufolge am 26. Oktober letztmals angeboten. Danach pausiert der sonnabendliche Service bis zum Start der Gartensaison im kommenden Frühjahr.

Von Montag bis Freitag bleiben die Öffnungszeiten indes unverändert. Dort kann Baum-, Hecken-, Strauch- und Rasenschnitt sowie Laub aus Privathaushalten montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr in der Einrichtung An der neuen Bult abgegeben werden.

Personeller Engpass: Verwaltungsstelle bleibt nächste Woche geschlossen

In der nächsten Woche bleibt zudem die Verwaltungsstelle Godshorn geschlossen. Als Grund nennt die Stadtsprecherin einen personellen Engpass. Die Einrichtung an der Straße Alt-Godshorn 90 öffnet ihren Angaben zufolge nicht am Montag und Dienstag, 14. und 15. Oktober, sowie am Donnerstag, 17. Oktober. Wer an diesen Tagen etwas Dringendes in der Verwaltungsstelle zu erledigen hat, wird von Stahl gebeten, die Angelegenheiten auf andere Tage zu verschieben oder sich an das Bürgerbüro im Langenhagener Rathaus, Marktplatz 1, zu wenden.

Dazu lesen Sie auch:

Öffnungszeiten: So hat das Rathaus geöffnet

Von Sven Warnecke