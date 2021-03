Langenhagen

Er war auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Ich wohne nicht weit entfernt. Da kann ich auch gleich zu Fuß kommen und das mit einem zehnminütigen Spaziergang verbinden“, sagt Peter Kamin. Der Spaziergang führte ihn zum Betriebshof der Stadt Langenhagen, wo er einen mit Grüngut gefüllten Abfallsack entleerte. Auf dem Gelände an der Neuen Bult hatte die Stadt erstmals in diesem Jahr an einem Sonnabend die Annahmestelle für Grüngut geöffnet. Doch der große Ansturm blieb aus – und damit auch die von Peter Kamin erwartete Autoschlange.

Dennoch: Viele Langenhagener nutzten das Angebot. „40 Kubikmeter an Grünabfall werden es heute bestimmt werden“, sagte Andreas Kampe. Er war am Sonnabend als einziger Mitarbeiter des Betriebshof-Teams im Einsatz – und sorgte auch selbst dafür, dass sich keine lange Warteschlangen bildeten. Weder hinsichtlich der Autos, noch an den Containern selbst – in Pandemie-Zeiten ist Letzteres sowieso sehr wichtig. Weil die Annahmestelle aber auch werktags zur Verfügung steht, hat sich offenbar nicht alles nur auf den Sonnabend fokussiert.

Schaufel des Radlers ist weitere Option zur Abgabe

Für Heike Scheumann-Post war die erste Öffnung an diesem Tag ein Pflichttermin. „Aus beruflichen Gründen schaffe ich es unter der Woche nicht zum Betriebshof“, sagt sie, nachdem sie mehrere Säcke aus dem Kofferraum ihres Autos ausgeladen hat. „Ich freue mich sehr, dass die Entsorgung hier wieder am Sonnabend möglich ist. Genug Grüngut ist zuletzt bei uns angefallen“, sagt die Langenhagenerin.

Den Grünabfall wird sie schnell los – denn Kampe steht mit dem Radlader parat. Die Besucher konnten ihr Grüngut in die große Schaufel des Fahrzeugs abladen. „Die Schaufel ist so groß, dort können zwei Leute mit Abstand gleichzeitig stehen“, sagt Kampe und zeigt auf den Container, zu dem zwei Treppen hinauf führen. In diesem Moment ist ein Mann dabei, den ersten von rund zehn Säcken über die Stufen zu ziehen. „Durch den Container haben wir zwar zwei weitere Abladestellen. Aber wer dort große Mengen entsorgt, benötigt viel Zeit, sodass andere Leute warten müssen und sich Warteschlangen ergeben.“

Angebot für ältere Menschen

Die Zusatzoption mit dem Radlader sei zudem ein Angebot für ältere Menschen, sagt Kampe, damit das Treppensteigen entfalle. Sehr glücklich über die Möglichkeit ist Karl Renger. „Ich habe heute viel dabei, alles vom ersten Rasenmähen“, sagt der Senior aus Krähenwinkel und lacht. Was ihn aber ein wenig stört ist, dass es in seinem Heimatort keine Möglichkeit gibt, Rasenschnitt zu entsorgen. „Ich bin 80 Jahre alt, muss dafür extra immer nach Langenhagen fahren. Ansonsten ist der Service hier vorbildlich.“

Dabei handelt es sich um einen freiwilligen Service. „Den bieten wir als Stadt in Eigenregie, das ist keine Pflicht“, sagt Kampe, der für seinen Arbeitseinsatz schließlich auch bezahlt werden muss. Dass er vor Ort ist, ist sowieso nicht verkehrt – auch wenn er nur ganz selten Hinweise geben muss. „Die Leute sind sehr diszipliniert, bringen hier nur das vorbei, was in die Container gehört.“ Dazu zählten die Abfälle der klassischen Gartenarbeit, aber eben keine Baumstämme, sagt Andreas Kampe, bevor er die nächste Fuhre mit dem Radlader in den Container manövriert.

Ab sofort hat die Annahmestelle für Grüngut auf dem Gelände des Betriebshofs an Sonnabenden immer von 9 bis 12 Uhr geöffnet. „Ich muss noch vertikutieren, mir aber zuvor ein Gerät organisieren“, sagt Peter Kamin und lacht, er will in Kürze wiederkommen. Vermutlich wieder in Verbindung mit einem Spaziergang.

