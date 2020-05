Godshorn

Viele Kinder vermissen die Schule und ihre Freunde – das ist in Godshorn nicht anders. Tanja Bremer hatte mit ihrer Tochter Jette, die in die dritte Klasse der Grundschule Godshorn geht, die Idee für eine Gute-Laune-Aktion.

Fast alle Kinder der Klasse 3d beteiligten sich daran und malten Bilder. Die Fensterfront, hinter der die 3d ihren Klassenraum hat, wirkt nun bunt und freundlich. Die gesammelten Werke der kleinen Künstler brachte Tanja Bremer in die Schule, Klassenlehrer Benjamin Köhler hängte die Bilder auf.

Freundinnen geben sich als Cousinen aus

„Ich habe einen tollen Regenbogen gemalt“, sagt Jette. Ihre Freundin Naya war ebenso fleißig – sie gestaltete auch einen Regenbogen. „Und dazu habe ich noch geschrieben: Alles wird gut.“ Dass die beiden Mädchen ähnliche Kunstwerke kreiert haben, ist kein Zufall. Die beiden Freundinnen sprechen sich sogar oft ab, welche Kleidung sie anziehen, sehen aus wie Zwillinge –die unterschiedlichen Haarfarben entlarven sie jedoch. „Wir erzählen oft, dass wir Cousinen sind“, sagt Naya und lacht. Die Neunjährige ist zudem ein Jahr älter als Jette.

Voraussichtlich am 18. Mai beginnt auch in den dritten Klassen wieder der Schulbetrieb. Bislang mussten die Schüler Aufgaben zu Hause erledigen, täglich gibt es unter Teilnahme der Eltern eine Videokonferenz mit neuen Aufgaben. „Deutsch, Mathe und Sachunterricht“, erzählt Naya. Am meisten Spaß, da sind sich beide Mädchen einig, macht Deutsch.

Vorbildlich halten Naya und Jette, als sie dieser Zeitung die Bilder auf der Außenseite der Fenster zeigen, den Mindestabstand ein – auch mit einem kleinen und im wahrsten Sinne herzlichen Kunstwerk, das sie erstellt haben. Denn was den Freundinnen fehlt ist, außer dem regulären Schulbetrieb, ist eine ganz elementare Angelegenheit: sich zur Begrüßung einfach mal wieder in den Arm zu nehmen.

Von Stephan Hartung