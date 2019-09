Kaltenweide

Wer gewinnt am Ende? Es ist der spannende Showdown zwischen „Prinzessin Lillifee“ und dem „coolen Fußball-Checker“. Der Rest der Erstklässler in der Turnhalle steht gebannt am Rand des Spielfeldes, den Blick gerichtet auf zwei Fußpaare, die hibbelig schon hin und her tänzeln. Die Ansage ist klar: Wenn der große Mann in der Mitte pfeift, sollten die eigenen Füße in dem einzig verbliebenen Kreis stehen. So weit, so klar?

Nach dem Pfiff mit Sicherheit: Der „Checker“ und „Lillifee“ stehen mit betretenem Gesicht in der Turnhalle und blicken in das Gesicht, das zur Pfeife gehört: Milutin Susnica lacht ein wenig, als hätte der Coach es geahnt. Denn er hatte vorher eben noch mehr gesagt: Sein Signal gilt nur, wenn er zweimal pfeift, – „niemand darf das Spielfeld verlassen“. Dass Susnica den entscheidenden Kreis kurz vor seinem Pfiff auf eben diesem Spielfeld herausschubst, merken beide Kinder erst einige Meter hinter der bereits überrannten Linie. „Gemerkt haben es beide, wenn auch zu spät“, sagt Susnica mit inzwischen wieder versöhnlicher Stimme, „und deshalb haben beide gewonnen.“ Spricht’s und entlässt die Kinder in die umjubelnden Arme ihrer Klasse.

Zur Galerie Coach Milutin Susnica zeigt den Erstklässlern der Grundschule Kaltenweide, wie sie sich befreien können, wenn sie jemand festhält.

Schulung soll Umgang untereinander verbessern

Worum geht es also an diesem Vormittag in der Grundschule Kaltenweide? Um Respekt, soviel verrät schon der Name des Vereins, der Susnica seit inzwischen fast vier Jahren durch Schulen und Kindergärten der Republik touren lässt. „Respect“, dessen Zentrale in Hannover sitzt, vermittelt der Verein durch ein vielschichtiges Programm, in dem es letztlich auch auf das Achten von vermeintlichen Kleinigkeiten ankommt. So wie Susnica eben vor dem Spiel gleich mehrere Bedingungen formuliert hat, gehen auf dem Schulhof im eifrigen Spiel zuweilen eben auch wichtige Informationen unter. „Ihr habt eben über Eure Mitschülerin gelacht“, hält der Coach mitten im Spiel fest und stoppt alle Aktionen. „Wo könnte ihr das jetzt wehtun? Man sieht ja nix.“ Kurze Pause. Dann meldet sich ein Mädchen: „Im Herzen.“ Botschaft angekommen.

Doch Susnica will nicht nur die Sensibilität für den Umgang untereinander stärken, er gibt auch buchstäblich greifbare Tipps für den Alltag auf dem Schulhof. „Was tue ich, wenn mich jemand ärgert?“, fragt er in die Runde. Ganz einfach: Klare Botschaften senden. „Sagt immer, womit genau jemand aufhören soll. Kündigt an, Euch Hilfe zu holen. Und letztlich: Holt Hilfe.“ Was aber, wenn man festgehalten wird? Den Trick, den der Coach jetzt vormacht, kleidet er in kindgerechte Sprache. „Jemand packt mich am Handgelenk?“ Die Entfesselungskünstler in dieser ersten Klasse wissen jetzt: Skateboard-Schritt, Laser-Blick, Haifischflosse, Regenbogengriff – und raus mit Schwung! Übersetzt steht dies für: Sicherer Stand, fester Blick, die umklammerte Hand nach oben richten, diese mit der freien Hand von oben ergreifen und mit dem Schwung beider Arme aus der Umklammerung heraushebeln. „Achtet nur darauf, dass Ihr Eure Hände leicht zur Seite nach oben zieht, sonst haut Ihr Euch selbst ins Gesicht.“

Bank sponsert Verein jährlich mit 100.000 Euro

Susnica ist seit nunmehr drei Jahren regelmäßig zu Gast in der Grundschule Kaltenweide. Stets bekommen die Kinder der ersten Klasse dreimal zwei Stunden Fortbildung, die jeweils höheren Jahrgänge eine zweistündige Auffrischung. „Wir schulen auch die Lehrkräfte und bieten einen Elternabend als Information an“, erläutert der Coach am Rande der Schulung, die noch einen neugierigen Gast hat: Stefanie Hillmann vertritt an diesem Morgen den Hauptsponsor des Vereins, die Sparda-Bank. Sie steuert jährlich 100.000 Euro für diese Schulung bei. Den Rest, ergänzt Susnica, finanzierten in der Regel die Schulen, Eltern und Fördervereine gemeinsam.

Respekt fängt mit der Haltung an

