Die Grundschule Kaltenweide wird erweitert. Und ob sie nach Fertigstellung des Anbaus – voraussichtlich 2023 – über eine Ganztagsschule oder einen Hort die außerschulische Betreuung sicherstellt, „werden wir ganz sicher nicht über die Köpfe der Eltern hinweg entscheiden“. Diese klare Aussage der neuen Sozialdezernentin Eva Bender und ihres Verwaltungschefs, Bürgermeister Mirko Heuer, könnte in Kaltenweide für Erstaunen sorgen.

Denn noch bis kurz vor der entscheidenden Ratssitzung am Montagabend klagte so manches Kaltenweider Elternteil über eine angebliche „Erpressungslage“: Nur wenn sie ihren Protest gegen eine Ganztagsgrundschule aufgäben, würde die Stadt einer Erweiterung zustimmen, hieß es. Von dieser Bedingung war nun keine Rede mehr.

Zur Galerie Die beengte Grundschule Kaltenweide muss noch bis 2023 auf einen Anbau warten, dafür aber kann sie über die Ganztagsbetreuung selbst entscheiden.

Wasser in den Wein kippt Heuer dennoch. Zumindest ein wenig: Einen Prüfauftrag an die Stadt, ob anstelle eines Anbaus eine Aufstockung des Bestandsgebäudes mithilfe eines Ständerwerks wie an der Robert-Koch-Realschule möglich ist, werde es nicht geben. Diesen hatten sich Teile des Kaltenweider Ortsrates sowie einige Eltern gewünscht. „Wir haben einen gültigen Ratsbeschluss zur Bauentwicklung am Zellerieplatz und der sieht einen Anbau vor“, sagte Heuer am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Damit verlieren wir jedoch maximal sechs Monate im Vergleich zu einem Ständerbauwerk, denn auch dieses wäre mit entsprechenden Planungsverfahren behaftet.“

Dass die Bücherei in der Schule derzeit geschlossen ist, hat wohl eher etwas mit der Pandemie zu tun. Quelle: Rebekka Neander

Mit Schulanbau wird Zellerieplatz neu sortiert

Der Anbau, so Heuer, könne erst starten, wenn die Feuerwehr von der Zellerie an die sogenannte Dreiecksfläche am nördlichen Ende der Walsroder Straße umgezogen sei. Mit der Fertigstellung des Baus, in den auch die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel ziehen wird, ist laut Heuers Prognose Ende 2022 zu rechnen. „Mit dem jetzigen Beschluss im Rat können wir jedoch schon vorher mit der Planung des Schulanbaus beginnen und sofort nach dem Abriss der Feuerwehr starten.“

Laut Heuer lang beschlossen, in der öffentlichen Wahrnehmung aber bislang nicht debattiert, ist die damit verbundene Neusortierung des Zellerie-Platzes. So werde der Schulanbau einen direkten Anschluss an den Altbau erhalten und auf dem bisherigen Parkplatz entstehen.

Weil es in der Grundschule keinen Lagerraum gibt, muss dafür der Treppenaufgang herhalten. Quelle: Rebekka Neander

Damit entfällt eines der noch bis zuletzt in Schulkreisen angeführtes Argument für eine Aufstockung des Altbaus. Während einer Schulbegehung mit dieser Zeitung hatte Rektorin Ursula Starker wenige Tage vor der Ratssitzung entschieden gegen einen Neubau auf dem Gelände der Feuerwehr votiert. Für alle Beteiligten werde das Schulgelände dann zu unübersichtlich. Sowohl Starker als auch Simone Beringer und Sandra Windeck vom Schulelternbeirat drängen auf eine baldige Erweiterung der Schule. Laut Starker wird die Schule im kommenden Sommer gleich fünf erste Klassen begrüßen, für 2021 rechnet die Schulleiterin mit vier ersten Klassen. Im Rathaus prognostiziert die Verwaltung jedoch einen Rückgang der Zahlen spätestens für 2023.

Die Löcher im Flachdach sind zwar sofort repariert worden, doch noch immer gehört ein Trocknungsgerät zum Alltag im Klassenraum. Quelle: Rebekka Neander

Schulleitung: Schon jetzt reichen Räume nicht

„Die Räumlichkeiten reichen schon jetzt nicht mehr aus“, sagte Starker bei der Besichtigung, an der auch Beringer und Windeck teilnahmen. Behindertengerechte Toiletten seien für die meisten Kinder zu weit weg, das Lehrerzimmer sei für das Kollegium und die inzwischen gewachsene Zahl an Schulbegleitern zu eng. Gleiches gelte für die Schulbibliothek. Der Raum für den Kopierer diene zugleich als Treffpunkt für Elterngespräche und Lagerraum für Inklusionsmaterial. Mobiliar lagert die Schule mangels eines Lagers auf dem Treppenaufgang. Alle drei hätten sich deshalb eine schnellstmögliche Aufstockung des Gebäudes direkt verbunden mit der lange überfälligen Sanierung des Flachdaches gewünscht.

So wird es nun nicht kommen: Die Start wird das Flachdach schnellstmöglich sanieren, um weitere Leckagen, die in den vergangenen Wintern wiederholt zum Durchregnen in verschiedenen Klassenräumen geführt hatten, dauerhaft zu unterbinden. Auf zusätzliche Räume jedoch muss die Schule weiterhin warten. Gleichwohl will Sozialdezernentin Eva Bender den Dialog auf ein neues Gleis setzen. Sie sucht jetzt das Gespräch mit der Schule und den Elternvertretern. „Ich hätte das gerne schon vor der Ratssitzung geschafft, aber leider hat das nicht geklappt“, sagte Bender am Dienstag dieser Zeitung.

Von Rebekka Neander