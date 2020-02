Langenhagen

Thomas Drewitz ist voller Vorfreude. Der Koordinator für die Hallenzeiten der Langenhagener Sportvereine kann den März 2021 kaum erwarten. Dann soll die neue Veranstaltungssporthalle mit drei Feldern, einer Tribüne und mehreren kleineren Übungsräumen an der Konrad-Adenauer-Straße eröffnet sein. Weniger freut sich der Mitarbeiter im Sportring Langenhagen allerdings auf die Monate davor.

Denn die Hallenzeiten sind nicht nur jetzt schon knapp. „Es wird vor der Eröffnung der neuen Halle noch einmal enger“, sagte Drewitz am Freitag am Rande der Grundsteinlegung für den Neubau. Voraussichtlich im Herbst schließe die Turnhalle an der Hermann-Löns-Grundschule. Sie wird abgerissen und weicht einem Neubau. Damit wiederholt sich, was Drewitz schon einmal jüngst in Bedrängnis brachte: Aus ähnlichem Grund wich unlängst die Sporthalle an der Angerstraße. An ihrer Stelle stehen nun dringlichst benötigte Container-Klassenräume für den Ausbau der IGS Süd. Mit der Neuplanung der Hallenbelegung will Drewitz nach eigenen Worten voraussichtlich nach den Sommerferien beginnen.

Derzeit künden nur die Betonstelen von der späteren Dimension der neuen Veranstaltungssporthalle mit Tribüne. Quelle: Rebekka Neander

Aussichtsplattform eröffnet Überblick über die Baustelle

Für rund 14 Millionen Euro lässt die Stadt derzeit die neue Halle direkt neben dem Schulzentrum errichten. Sie soll später insbesondere die Halle an der Rathenaustraße entlasten, die mit ihrer Tribüne derzeit gut genutzter Austragungsort für sportliche Wettkämpfe ist. Die Parkplatzsituation in dem eng bebauten Wohngebiet ist dort inzwischen jedoch mehr als prekär.

Damit Interessierte den Baufortschritt an der Konrad-Adenauer-Straße gut begleiten können, ist seit Freitag dort eine Aussichtsplattform eröffnet. Montags bis sonnabends erlaubt sie zwischen 8 und 20 Uhr einen Blick aus gut zwei Metern Höhe auf die Baustelle. Der Zugang liegt am Eingang der Baufläche auf der linken Seite.

Von Rebekka Neander