Langenhagen

Endlich wieder feiern, endlich wieder gruseln: Nach der Corona-Zwangspause soll es wieder eine Gruseldisco für Kinder geben. Für die Halloweenparty öffnet das Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 am Freitag, 29. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr seine Türen.

Die Veranstalter laden dafür Kinder von sieben bis zwölf Jahren ein. Wer mag, kann auch verkleidet kommen. Für ein entsprechend gruseliges Aussehen gibt es in der Einrichtung ein Kinderschminken inklusive Erinnerungsfotos. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind allerdings begrenzt. Eltern können ihre Kinder unter Telefon (05 11) 73 07 99 50 oder per E-Mail an KiJu@langenhagen.de anmelden. Mögliche Restkarten gibt es am Freitag im Infobüro. Eltern können sich über alles Weitere auf www.kiju-langenhagen.de im Internet informieren. Es sind die dann gültigen Hygieneregeln zu beachten.

Von Fiona Lechner