Langenhagen

So in etwa muss sich auch die Feier nach der letzten Abiturprüfung anfühlen. „Schatzi, schenk mir ein Foto!“, dröhnte es aus den Lautsprecherboxen wie aus den Kehlen der angehenden Abiturienten des Gymnasiums Langenhagen. Gemeint war damit Panagiotis Chatzianastassiou, den in der Schule wegen seines unaussprechlichen Nachnamens alle nur „Schatzi“ nennen. Der Lehrer stand im zweiten Stockwerk am geöffneten Fenster und winkte freundlich zurück in Richtung Innenhof. Dort hatten die 99 Schüler ebenfalls allen Grund zur Freude: Am Freitag erlebten sie ihren letzten regulären Schultag am Gymnasium.

Jeden Tag gab es ein anderes Motto

Die ganze Woche war eine Mottowoche, an jedem Tag erschienen die Schüler mit anderen Verkleidungen im Unterricht – beispielsweise zum Thema „Mafia“ oder zum Wochenabschluss unter dem Motto „Kindheitshelden“. Ob Pipi Langstrumpf, Barbie, Stars-Wars-Figuren wie Darth Vader, die Super-Mario-Brothers oder das Sams – die Mischung war bunt. Die Pausen durften dann auch mal etwas länger sein. „Schatzi“ wartete zumindest entspannt, bis die Schüler wieder oben in den Kursräumen waren. Und davon abgesehen: Die laute Musik im Innenhof des Container-Campus störte sowieso niemanden, die Abiturienten befanden sich dort allein.

Rebin Celik (vorn, von links), Klara Günther und Karolina Rabiega in ihren Verkleidungen zum Thema „Kindheitshelden“. Quelle: Stephan Hartung

„Die Schüler sind in der Corona-Zeit arg gebeutelt. Mal ein wenig mit Abstand zu feiern, das haben sie sich absolut verdient“, sagte Schulleiterin Silke Kaune. Dass die Schüler die nötige Disziplin an den Tag legen, davon war sie sowieso überzeugt. Denn Kaune erinnerte sich an den vergangenen Mittwoch. „Mittlerweile beginnen wir ja um 9 Uhr mit dem Unterricht. Für 8 Uhr waren Corona-Tests angesetzt – und alle Schüler waren um Punkt 8 Uhr da.“

Rick Barteczko hatte sich für die Figur Bob der Baumeister entschieden und meinte: „Es war wichtig für den ganzen Jahrgang, bevor es wieder ins Distanzlernen geht, dass wir auf diese Weise etwas zusammen unternehmen können.“ Das sah auch Ole Brenner so, der als Graf Zahl unterwegs war. „Der Schulalltag war zuletzt schon schwierig genug“, sagte der Schüler, der nicht nur einen Umhang trug, sondern sich sogar mehrere Zahlen auf seine Maske geschrieben hatte.

Emily Noltemeyer (links) und Amira Kluba sind gut drauf. Quelle: Stephan Hartung

Unter ihren Mitschülern war die Stimmung ebenfalls prima. Während Emily Noltemeyer und Amira Kluba auf einem Besen wie Bibi Blocksberg über den Campus flogen, waren die Nintendo-Brüder Mario und Luigi einfach unzertrennlich. „Zuletzt hat es morgens wegen der Verkleidung immer etwas länger zu Hause gedauert, bis man fertig für die Schule war“, saget Klara Günther, die im grünen Luigi-Outfit steckte.

Nach den Osterferien geht es für den Abiturjahrgang mit dem Unterricht weiter – allerdings ausschließlich von zu Hause aus, um Ansteckungen vor den Prüfungen möglichst zu vermeiden. Das Abitur startet am 19. April, wenn die Klausuren im Fach Geschichte auf dem Programm stehen. Im Juni beginnt das mündliche Abitur, für 2. Juli ist der Abschlussball angesetzt. Und dann wird richtig gefeiert.

Von Stephan Hartung