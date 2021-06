Langenhagen

Trotz Rückkehr zum Präsenzunterricht: Bislang ruhten an den Schulen die Arbeitsgemeinschaften, weil in diesen Wahlbereichen zu viele Schüler aus unterschiedlichen Jahrgängen zusammenkommen würden. Das gilt auch für die Astronomie-AG am Gymnasium Langenhagen, die jedoch am Freitag, 11. Juni, wieder starten soll.

Das Gesprächsthema zwischen Lehrenden und Lernenden zum Wiedereintritt dürfte schon jetzt klar sein: die Sonnenfinsternis am Donnerstag. Auf die sogenannte Sofi, die in Langenhagen zur besten Schulzeit von 11.28 bis 13.37 Uhr zu verfolgen ist, bereitet man sich bereits seit Tagen am Gymnasium vor.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

„Ich freue mich darauf, weil ich eine Sonnenfinsternis noch nie gesehen habe“, sagt Yussef Hasan. Der Achtklässler gehört der Astronomie-AG an, genauso wie Joshua Prüsse, dessen Interesse schon an seinem Nasa-Hemd zu erkennen ist. „Ich werde mir am Donnerstag alles anschauen, natürlich mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Joshua. Die beiden Schüler der Mittelstufe haben auch das ab der achten Klasse mögliche Profil Astronomie und Informatik gewählt.

In die Alufolie der Lochkamera sind bereits die richtigen Buchstaben eingebaut. Dieses Bild zeigt einen Test bei normalem Sonnenlicht. Quelle: Stephan Hartung

Nicht in der AG, sondern in der Schulgemeinschaft beteiligten sich die beiden 14-Jährigen an den Vorbereitungen. Aus Kartons und handelsüblicher Alufolie galt es, Lochkameras zu fertigen, die sogenannten Cameras Obscura. „Durch die Folie wird das Bild der Sonne projiziert, man kann es untersuchen“, sagt Lehrer Torsten Hagenberg. Gemeinsam mit Marcus Kellermann möchte er möglichst vielen Schülern auf dem Campus das Sofi-Erlebnis ermöglichen.

Als Hilfsmittel stehen neben den Lochkameras auch die bekannten Brillen sowie ein Teleskop zur Verfügung. Hagenberg berichtet, dass es sich am Donnerstag um eine ringförmige Sonnenfinsternis handelt. Vor sechs Jahren ergab sich eine Bedeckung von 80 Prozent, solche Werte werden diesmal nur in Skandinavien erreicht. In Langenhagen schiebt sich der Mond zu etwa 17 Prozent vor die Sonne. Idealer Zeitpunkt für die Gymnasiasten zur Beobachtung, soweit die Wettervorhersage mit wenig Wolken stimmt: 12.31 Uhr.

Von Stephan Hartung