Am Mittwoch, 30. März, findet am Gymnasium Langenhagen der Tag der offenen Tür wieder in Präsenz statt – allerdings unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln mit 3G und Maskenpflicht. Das Gymnasium heißt alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Langenhagener Grundschulen, aber auch alle anderen Interessierten im Campus im Eichenpark willkommen.

Von 15 bis 18 Uhr gibt es neben Vorführungen und Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit, mit dem Schulelternrat, dem Förderverein und dem Schülerrat ins Gespräch zu kommen. Die Schulleitung informiert über den Neubau und den Umzug sowie die besonderen Angebote der Schule wie die Fremdsprachen, Profile und AGs. Insbesondere das individuelle Profilangebot im Sekundarbereich I sei für Jugendliche attraktiv, heißt es von der Schule. Dazu gehörten ein Robocup, Astronomie, die Textil-AG und Kunstaktionen.

Neues Profil zur Nachhaltigkeit wird vorgestellt

Interessierte können etwas über das Wunderwerk Pflanze lernen, Physikexperimente bestaunen oder in Geschichte eine Zeitreise machen. Begleitet wird das Programm musikalisch durch die Juniorband. Neben den technischen und künstlerischen Profilen ist das Nachhaltigkeitsprofil neu dabei, das seine selbst gestalteten E-Books vorstellt. Wer sich sportlich betätigen möchte, ist bei den Angeboten des Sportprofils richtig oder kann sich mit dem Fachbereich Französisch beim Boule messen.