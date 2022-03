Das Gymnasium hat hinsichtlich des Ukraine-Kriegs ein symbolisches Friedenszeichen gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler stellten sich auf dem Schulhof in Form des Peace-Schriftzugs auf. Auch der zehnte Jahrgang der IGS startete am Freitag eine ähnliche Aktion.

