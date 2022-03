Langenhagen

Nicht nur viele Erwachsene legen sich in Langenhagen ins Zeug, um die Schutzsuchenden aus der Ukraine willkommen zu heißen. Auch Schülerinnen und Schüler aus der Flughafenstadt initiieren jetzt Spendenaktionen, um ihre Betroffenheit über den Krieg in Osteuropa in Sach- und Geldspenden umzumünzen.

Die Klasse 5e ist stolz auf ihr Spendenergebnis. Quelle: privat

An der IGS Süd hatte eine Sammelaktion an zwei Freitagen bereits einen wahren Berg an Kartons mit Spenden für den Ukrainischen Verein in Niedersachsen erbracht. Nun folgte im sechsten Jahrgang noch eine Sammelaktion für Rucksäcke, Schulranzen, -taschen und -material wie Stifte, Kleber, Scheren, Blöcke und Mappen. Insgesamt 24 Taschen mit Schulmaterial konnten die Schülerinnen und Schüler packen. Jedes neue Flüchtlingskind, das nun an die IGS Süd kommt, soll so mit einem Starterpaket ausgestattet werden können.

Fünftklässler Marlon berichtet in eigenen Worten über die Spendenaktion. Quelle: privat

Auch die Klasse 5e des Gymnasiums Langenhagen hat eine Benefizaktion organisiert, um den Betroffenen von Krieg und Flucht aus der Ukraine zu helfen. Die Kinder füllten in einer eigens aufgebauten Packstraße bunte Tüten im Akkord und verkauften die Süßigkeiten dann in den Pausen auf dem Schulhof. Weil am ersten Verkaufstag bereits nach einer Pause alle 150 Tüten verkauft waren, wiederholten die Kinder die Spendenaktion noch einmal. Da viele Kinder auch über den Kauf hinaus Geld für den guten Zweck spendeten, konnte die Klasse 5e bereits mehr als 345 Euro zusammentragen. Das Geld wird die Schule nun der Ukrainischen Gemeinde in Hannover übergeben.