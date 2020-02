Langenhagen

Aufmerksamen Nachbarn ist zu verdanken, dass die von Unbekannten angezündeten Zeitungen in einem Hinterhof an der Gartenstraße keinen größeren Schaden verursachen konnten. Zeugen hatten das Feuer am Sonnabend gegen 15.30 Uhr entdeckt und waren sofort zur Tag geschritten. Die hinzu gerufene Feuerwehr Langenhagen musste nur noch kleinere Glutnester löschen. Zuvor, so berichteten Zeugen später der Polizei, hatten sich mehrere Jugendliche an einem nahegelegenen Klettergerüst aufgehalten. An dem hölzernen Häuschen entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Feuerwehr rückte mit einem Tanklöschfahrzeug aus.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander