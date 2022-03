Langenhagen

Die SPD und die Radfahrer-Interessenvertretung ADFC Langenhagen sorgen sich um die Sicherheit der Radfahrer auf der umgebauten Hackethalstraße in Wiesenau. Ein bislang vorhandener „Phantom“-Radweg ist nun durch Bäume und Bänke blockiert.

Die Stadtverwaltung soll prüfen, wie sich die Sicherheit für die Zweiradfahrer im Bereich vor der Adolf-Reichwein-Schule verbessern lässt. ADFC-Sprecher Reinhard Spörer hat dafür einen simplen Vorschlag: Die neu gepflanzten Bäume und frisch aufgestellten Bänke müssten versetzt werden, um den Zustand herzustellen, wie er politisch beschlossen wurde. Denn das sei augenscheinlich nicht passiert.

„Als Radfahrer fühlt man sich nicht sicher“

Anja Sander, Langenhagens SPD-Ko-Vorsitzende und Ratsfrau, kennt die Situation vor ihrer Haustür an der Hackethalstraße genau. „Wir haben Schwerlastverkehr und die Busse, die Straße ist wirklich stark frequentiert.“ Zudem sei die Fahrbahn breit und schnurgerade, das lade geradezu zum Schnellfahren ein. „Als Radfahrer fühlt man sich nicht sicher.“ Der entsprechende SPD-Antrag, die Stadtverwaltung Vorschläge für ein sicheres Fahrradfahren an der Hackethalstraße machen zu lassen, fand nun im Verkehrsausschuss des Rates einstimmige Unterstützung.

„Die Hackethalstraße ist als Rennstrecke bekannt“, bestätigte in der Sitzung auch ADFC-Sprecher Spörer Sander den Eindruck. Er könne nicht verstehen, warum man Kinder im Bereich vor der Grundschule nun auf die schnurgerade Straße zwinge. „Es gab da doch einen Radweg.“

„Es war kein Radweg, er sah aber so aus“

Ganz korrekt ist das nicht, aber es kommt der Wahrheit zumindest sehr nahe: „Es war kein Radweg, wir durften keine Benutzungspflicht anordnen. Er sah aber so aus“, bestätigte Ordnungsamtsleiter Boris Ehrhardt im Verkehrsausschuss. Die Ausschilderung als Radweg sei nicht möglich gewesen, weil Radfahrer in 30er-Zonen laut Gesetz grundsätzlich auf der Fahrbahn fahren sollen. Ausgenommen sind stets Kinder bis zehn Jahren, die auf dem Gehweg fahren müssen, und Kinder bis zwölf Jahren, die dies dürfen – was auch begleitenden Eltern erlaubt sei.

Die neuen Bäume und Bänke stehen dicht an den Randbeeten statt weiter in Richtung der Wohnhäuser. Quelle: privat

Doch zurück an die Hackethalstraße: Auch jetzt noch ist der „Radweg“, der keiner sein durfte, in den Einmündungsbereichen der Seitenstraße durch seine farbliche Absetzung der Pflasterung klar vom Fußweg daneben abgegrenzt. Wer dem grauen Radfahrstreifen dann jedoch folgt, trifft einige Meter weiter auf Hindernisse: Frisch gepflanzte Bäume und Sitzbänke stehen dort, wo Radfahrer unterwegs waren.

Umbau hat Stadt, Bund und Land 400.000 Euro gekostet

Mit knapp 400.000 Euro aus dem Bund-Land-Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ für das Sanierungsgebiet Wiesenau hatte die Stadt Langenhagen im Herbst und Frühwinter die Randbereiche der Hackethalstraße umgestalten lassen. In fünf Abschnitten wurden die öffentlichen Frei- und Grünflächen auf 500 Meter Länge überarbeitet. Mitte Oktober hatte sich Langenhagens Erster Stadtrat, Carsten Hettwer, überzeugt geäußert, dass „spätestens im Frühjahr die neue Hackethalstraße viele mit ihrem neuen, besonderen Charme bestechen wird“.

Diese Skizze aus dem Vorentwurf für die Umgestaltung der Frei- und Grünflächen entlang der Hackethalstraße zeigt einen durchgehenden Weg für Radfahrer - und daneben die Bänke und Bäume. Quelle: Stadt Langenhagen

Der Bauausschuss hatte sich bereits im Februar 2019 mit den Umbauplänen befasst, der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss diesen kurz darauf beschlossen. Der Verkehrsausschuss war hingegen nicht involviert gewesen. Die Präsentation für die Politiker beinhaltete damals auch eine Skizze, wie der Seitenbereich der Hackethalstraße nach seinem Umbau aussehen sollte. Auf dem Bild fährt ein Radfahrer an Bäumen und Bänken vorbei – auf einem schnurgeraden Weg ohne Hindernisse. Diese Skizze fand zudem auf einem großen Banner Verwendung, das die Stadt an der Baustelle aufstellen ließ.

Das Fazit von ADFC-Sprecher Spörer nach einem Besuch vor Ort: In einem der drei Bereiche, und zwar dem südlichen, seien die Baumaßnahmen dem politischen Beschluss entsprechend erfolgt – „die neuen Bäume wurden in eine Flucht mit den vorhandenen Bäumen gepflanzt“. In zwei der drei Bereiche seien die neuen Bäume und Bänke hingegen nicht entsprechend dem Beschluss in einer Linie mit den vorhandenen Bäumen aufgestellt, „sondern um circa 1,5 Meter abweichend von den Planungen“ – und somit mitten auf dem Radfahrstreifen, der gemäß den Beschlüssen „eindeutig weiter vorhanden“ sein sollte.

Auch das große Banner an der Baustelle zeigte die Skizze vom Radweg ohne Hindernisse. Quelle: privat

„Stadt würde Radfahrer zu Gesetzesübertretungen zwingen“

Was also ist nun zu tun? SPD-Ratsfrau Anja Sander wünscht sich ergebnisoffen „eine sichere, kostengünstige Lösung“ für Radfahrer an der Hackethalstraße. Die Stadtverwaltung kündigte schon im Verkehrsausschuss an, quasi im „vorauseilenden Gehorsam“ zum SPD-Antrag die Gehwege im Bereich der Wiesenauer Grundschule für Radfahrer offiziell freizugeben.

Aus Sicht von ADFC-Sprecher Spörer kann das jedoch nicht der Weg sein: Rechtlich sei Radfahrern auf für sie freigegebenen Gehwegen nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Derart langsam Rad zu fahren, sei aber gar nicht möglich. „Die Stadt würde Radfahrende also zu Gesetzesübertretungen zwingen.“ Der ADFC spricht sich deshalb für die aus seiner Sicht „einzige mögliche Lösung“ aus: die frisch gepflanzten Bäume und neuen Bänke zu versetzen und so den beschlussgemäßen Zustand herzustellen.

Genau Maß nehmen will der ADFC bei einem Vor-Ort-Termin an der Hackethalstraße am Sonnabend, 19. März, um 14 Uhr. Am Thema Interessierte können gern dazukommen.