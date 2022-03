Godshorn

„Es ist immer wieder krass, wenn man daran denkt, wie schön das einst war, und sieht, wie es jetzt verfällt“, sagt der Godshorner Bürgermeister Tim Wook (SPD). Er steht auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibads Godshorn. Die Gebäude stehen seit Jahren leer, das Gelände verwildert. „Das ähnelt immer mehr einer Müllhalde.“

Zumindest an einer Ecke hinter den ehemaligen Umkleiden ist ein richtiger Müllberg aufgehäuft. Doch Spuren von Verwüstung finden sich auf dem ganzen Gelände. Schon von außen ist die Verwilderung an dem abgelegen auf der grünen Wiese stehenden Komplex zu erkennen. Auf dem Fahrradabstellplatz haben junge Birken Wurzeln geschlagen, fast alle Fenster sind kaputt und von innen mit Holzplatten versperrt. Das Gebäude selbst darf aus Sicherheitsgründen niemand betreten. Ob sich aber alle daran halten, erscheint fraglich – auch wenn seitens der Stadtverwaltung betont wird, dass alle Zugänge gut gesichert seien.

Verlassener Ort als Abenteuerspielplatz

„Solche verlassenen Orte verleiten dazu, dass hier nichts Gutes passiert“, sagt Wook und erinnert an zahlreiche Einsätze der Feuerwehr wegen kleinerer Brände. Die wurden möglicherweise von Jugendlichen angefacht, die sich offenbar häufiger zumindest im Sommer auf diesem einsamen Gelände treffen. Eine Art romantischer Abenteuerspielplatz für Heranwachsende. Die dann aber gerne auch mal ihrer Zerstörungswut freien Lauf lassen – und sich dabei selbst in Gefahr bringen.

Vandalismus: Die meisten Fensterscheiben sind zerstört, Flächen sind von Graffiti übersäht. Quelle: Andreas Krasselt

Überall finden sich Graffiti. Türen zu den Umkleiden sind aufgebrochen. Bei der alten Wasserrutsche im Nichtschwimmerbecken hängt die rückwärtige Verkleidung der Leiter auf halb Acht. Im großen Schwimmbecken liegen mitten im angesammelten Regenwasser etliche Bänke, ein zertrümmerter Strandkorb, sogar ein zerstörter Elektroschaltkasten. Weiter hinten, im trockenen Bereich, stehen sich zwei Bänke gegenüber, als würden sie ein Zwiegespräch halten.

2019 war Abriss schon beschlossen worden

Mit der Eröffnung der Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen war das Godshorner Schwimmbad Ende August 2017 geschlossen worden. Das Gebäude des Hallenfreibads sollte abgerissen, das Gelände neu erschlossen werden. 2019 stellte der Rat der Stadt 392.800 Euro im Haushalt bereit. „Doch dann kam Herr Weiß um die Ecke“, erinnert sich der Bürgermeister.

Müllkippe: Ein großer Abfallhaufen am Ende der alten Umkleidekabinen. Quelle: Andreas Krasselt

Gemeint ist Martin Weiß, Gründer der Zeitarbeitsfirma ZAG und zuletzt eher wegen Beleidigung von Polizisten und Passanten aufgefallen, für die ihn das Amtsgericht Hannover im April vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe in Höhe von 900.000 Euro verurteilt hatte. Der Multimillionär hatte große Pläne. Er wollte auf dem Gelände eine multifunktionale Sportanlage mit 5000 Zuschauerplätzen, einem Parkhaus und einem unterirdischen Spielertunnel zum Gelände des TSV Godshorn errichten. Etwa 60 Millionen Euro wollte er in das Projekt „Klein Schalke“ investieren. Doch passiert ist nichts.

Zur Galerie Das alte Hallenfreibad in Godshorn erinnert zunehmend an eine Müllkippe. Spuren von Vandalismus, Dreck, Verfall und Verwilderung lassen den Abriss überfällig erscheinen.

Projekt „Klein Schalke“ zurückgestellt

„Im Endeffekt ist alles zusammengebrochen“, ärgert sich Wook. „Das hat uns Jahre gekostet.“ Und die Stadtkasse Geld. Denn 2018 musste die Gemeinde etwa 12.000 Euro für die Sicherung des brachliegenden Geländes aufwenden. In einer Antwort auf eine entsprechende Ratsanfrage des Ortsrats Godshorn erklärte die Stadt, dass die ZAG-Stiftung das Vorhaben angesichts „der Unsicherheiten zur langfristigen Auswirkung der Pandemie“ erst mal zurückgestellt habe, aber die Planungen gegebenenfalls wieder aufnehmen würde.

Treffpunkt: Zwei Bänke stehen sich im Schwimmbecken gegenüber. Jugendliche nutzen das Gelände offenbar als Abenteuerspielplatz. Quelle: Andreas Krasselt

So recht daran glauben will zumindest im Ortsrat kaum noch jemand. „Die Stadt hat ein falsches Signal ausgesandt“, meint Wook. „Nach dem Motto: Wir schließen und lassen euch mit der Ruine allein.“ Das wollen die Godshorner so nicht mehr länger hinnehmen. Der Ortsrat hat nun beantragt, noch im kommenden Haushalt 2022 Mittel für den Abriss bereitzustellen und mit der entsprechenden Planung möglichst noch in diesem Jahr zu beginnen. Der Antrag der SPD war auf der Sitzung am vergangenen Dienstag mit einer Enthaltung der AfD ansonsten einstimmig angenommen worden. „Die ursprünglich veranschlagten Mittel werden aber jetzt kaum noch ausreichen“ schätzt der Bürgermeister. „Wenn wir unter einer Million Euro bleiben, ist es gut.

Ortsrat will lebendigen Bürgerpark

Vorschläge, was mit dem dann frei werdenden Gelände geschehen könnte, gibt es genug. 2017 habe es eine Ideenbörse gegeben, anschließen sei mit den örtlichen Vereinen und Verbänden ein Konzept erarbeitet und der Politik vorgelegt worden, so Wook. Demnach soll auf dem Gelände des Hallenfreibads ein Naherholungsgebiet entstehen, mit Flächen für den Freizeitsport. „Vielleicht als Erweiterung der Flächen des TSV“, schlägt Wook vor. Freizeitsportler und Spaziergänger sollen demnach ein grünes Areal nutzen, „in dem aber auch etwas Leben herrscht.“ Ein Bürgerpark, der aber in jedem Fall noch auf sich warten lassen muss. „Selbst wenn der Rückbau schnellstmöglich beginnt, wird der wenigstens zwei Jahre in Anspruch nehmen. Aber das muss man jetzt mal durchziehen. Im Sommer ist das ein schönes Gelände, jetzt aber ein Schandfleck.“