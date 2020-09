Langenhagen/Godshorn/Krähenwinkel

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Montag gleich zwei Mal wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Betrieb an die Münchner Straße ausgerückt. Zunächst rief die Technik die Ehrenamtlichen um 16.48 Uhr in die Firma, ein zweites Mal dann um 20.28 Uhr. In beiden Fällen hatte offenbar ein Defekt den Alarm verursacht. Gleiches gilt für eine Alarmierung um 3.56 Uhr. In den frühen Morgenstunden wurde die Ortsfeuerwehr Langenhagen wegen eines piepsenden Rauchwarnmelders an die Tempelhofer Straße gerufen. Noch bevor die Einsatzkräfte ausrücken konnten, wurde der Alarm jedoch abgebrochen.

Anders sah es indes für die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel aus. Um 12.17 Uhr wurden die Ehrenamtlichen am Montag wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Betrieb an den Rehkamp gerufen. Allerdings konnte auch bei diesen Einsatz rasch Entwarnung gegeben werden. Handwerker hatten bei Arbeiten versehentlich die Technik ausgelöst. Dennoch wurde der betroffene Bereich kontrolliert und die Anlage zurückgestellt.

Von Sven Warnecke