Langenhagen

Menschen drängen sich mit Rollatoren und Kinderwagen an dem Stand der IGS Langenhagen vorbei. Winfried Behnke bleibt im Gewusel des Wochenmarkts stehen. Er wirft einen fragenden Blick hinüber zu der Traube Schüler, die sich um rote Becher tummeln. Auf einem Zettel liest er den Appell: „Mehrweg statt mehr Müll!“

Dutzende Schülerinnen und Schüler werben am Dienstagvormittag zeitlich versetzt auf dem Markt für die umweltfreundlichen Hannoccino-Becher. In Hannover hat sich der Pfandbecher bereits etabliert, nun kann er auch in Langenhagen ausgeliehen werden.

Schülerinnen und Schüler der IGS Langenhagen verteilen auf dem Wochenmarkt Hannoccino-Becher. Quelle: Nina Hoffmann

Nick und Jan überreichen Behnke schließlich seinen eigenen roten Becher mit dem aufgedruckten weißen Löwen, dem Langenhagener Wappentier – ein Design, das extra für die Flughafenstadt entworfen wurde und optisch von dem Klassiker aus Hannover abweicht. Für den Becher zahlt der Rentner 4 Euro Pfand – 2 Euro für den aus kompostierbaren Baumrindensaft hergestellten Becher und noch mal 2 Euro für den Deckel.

Langenhagener IGS-Schüler sorgen sich um Müll in den Meeren

„Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mich für einen schnellen Coffee to go im Papp- oder Plastikbecher entscheide“, sagt Behnke. Jetzt wolle er das ändern.

Nick und Jan überreichen Winfried Behnke seinen Becher. Quelle: Nina Hoffmann

Die beiden 17-jährigen Schüler Jan und Nick freuen sich über jeden überreichten Becher. „Der Hannoccino ist eine gute Alternative zum Plastik“, sagt Nick. Immerhin könne man so auch langfristig die Meere schützen.

Genau das ist auch Schülerin Lea Jasmin wichtig. „Plastik landet am Ende im Meer, daran sterben dann zahlreiche Tiere“, sagt die 14-Jährige. „Ich finde, wir müssen da auf längere Sicht denken, denn der Müll gefährdet zahlreiche Tierarten.“ Auch sie spricht deshalb fleißig Passantinnen und Passanten auf dem Wochenmarkt an und wirbt für das umweltschonende Pfandsystem.

Andre Hammerschmid von Aha (links) präsentiert die Hannover-Variante im Kleinformat. Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) zeigt die neue Langenhagen-Version. Quelle: Nina Hoffmann

Entwickelt wurde das Projekt von Andre Hammerschmid vom Abfallwirtschaftsbetrieb Aha. Die Stadt Hannover hatte den Betrieb ursprünglich um eine Lösung für die zahlreichen Einwegbecher gebeten, die in der Landeshauptstadt nach dem Gebrauch in der Umwelt landeten. Das Ergebnis: ein Becher, der Getränke heiß hält, bruchsicher ist – und vor allem umweltfreundlich. „Hinter der Entwicklung steckt lange, harte Arbeit – aber sie hat sich gelohnt“, sagt Hammerschmid zufrieden.

Stadt Langenhagen hat nun „eigene“ 5000 Hannoccino-Becher

Auch im Stadtgebiet Langenhagen gibt es nun schon mehr als ein Dutzend Wechselstuben, in denen der Becher gekauft oder auch zurückgegeben werden kann. Eine Karte der teilnehmenden Gastronomiebetriebe ist auf www.langenhagen.de/mehrweg zu finden. Insgesamt 5000 Becher stehen der Stadt nun zur Verfügung. „Wir mussten erst einmal die Logistik in Langenhagen einrichten“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer über den langwierigen Prozess. Er freut sich, dass die Stadt nun auch endlich Teil des Hannoccino-Systems ist und auch die Schulmensa mit rund 600 Bechern ausgestattet wurde.

Die Idee, das Pfandsystem auch nach Langenhagen zu holen, hatten Abiturienten der IGS Langenhagen bereits 2019 im Rat der Stadt vorgestellt. Die Politikerinnen und Politiker der Stadt Langenhagen überzeugten sie von dem Plan.

„Fast drei Milliarden Coffee-to-go-Becher werden jährlich in Deutschland verbraucht, über 18 Millionen allein in Hannover“, heißt es auf der Webseite von „Hannover sauber“, der gemeinsamen Initiative von Aha und der Stadt Hannover. Der Hannoccino soll den Einwegbechern den Kampf ansagen.

„Unsere Umwelt vermüllt“

Dass sich die Schülerinnen und Schüler nun an dem Projekt beteiligen und mithelfen, sei ein wichtiger Beitrag, sagt Corinna Meyer, Projektverantwortliche aus der Klima- und Umweltschutzleitstelle der Stadt Langenhagen. „Sie sind die Klientel von morgen, die den Becher auch selbst nutzen sollen“, sagt Meyer. Und die Schülerinnen und Schüler haben auch große Lust, sich für die Umwelt einzusetzen, berichtet Urte Tuntke, Lehrerin der IGS. Sie begleitet das Projekt Hannoccino an der Schule. „Die Resonanz ist groß, bei der Aktion mitzumachen“, sagt sie – und ist froh, dass die Jugendlichen über das Projekt auch praktisch etwas für die Umwelt tun können.

Der Achtklässler Timo erklärt seine Begeisterung für den Hannoccino ganz einfach. „Unsere Umwelt vermüllt. Es wäre Quatsch, bei dem Projekt nicht mitzumachen.“

Von Nina Hoffmann