Langenhagen

Es sind lediglich ein paar weiße Streifen auf der Heinrich-Heine-Straße. Doch speziell für die Menschen aus dem nahen Seniorenheim Bachstraße sowie aus den Häusern der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark bedeuten sie viel mehr: eine Steigerung ihrer Lebensqualität. Denn der Zebrastreifen in Höhe des Sonnenwegs in Wiesenau schafft für Fußgänger eine sichere Verbindung in das angrenzende Gewerbegebiet und den in Hannover angesiedelten Supermarkt.

Nach Auskunft von Christine Söhlke, im Langenhagener Rathaus für die Stadtplanung zuständig, hat die Verwaltung gut 12.500 Euro investiert. Sie erinnerte bei der Freigabe des Zebrastreifens auch daran, dass der Wunsch bereits im Dezember 2016 bei einem Stadtteilspaziergang formuliert worden war. In der Folge hatten Verwaltungsmitarbeiter mit ihren Kollegen im hannoverschen Rathaus konferiert. Denn zunächst musste von Hannover aus ein barrierefreier Zugang zum Gewerbegebiet geschaffen werden. „Sonst wäre ein Zebrastreifen nicht möglich gewesen“, betonte Söhlke. Sie sprach davon, dass durch ein paar weiße Streifen nun die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich geworden sei.

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird möglich

Das bestätigte auch Wioletta Seidel, Koordinatorin bei der Lebenshilfe. In der Einrichtung an der Liebigstraße lebten ihren Angaben zufolge viele Menschen, „die sich im Straßenverkehr nicht sicher bewegen können“. Angesichts der stark befahrenen Heinrich-Heine-Straße ein nicht unerhebliches Risiko. „Deshalb durften sie auch nicht allein gehen.“ Zumal bis vor Kurzem Fußgänger das Marktgelände auch nur über die Autozufahrt erreichen konnten.

„Für unsere Bewohner vergrößert sich dadurch der Lebensradius“, berichtete Ursula Pruss vom Seniorenheim Bachstraße. Insbesondere für jene, die auf einen Rollator angewiesen und langsamer unterwegs sind, stelle der barrierefreie Fußgängerüberweg eine Verbesserung dar.

Viele Autofahrer nutzen Wiesenau als Schleichweg

Valentin Herrmann vom Sanierungsbeirat ergänzte, dass die Investition auch angesichts der starken Verkehrszunahme in Wiesenau notwendig gewesen sei. Speziell Autofahrer mit Ortskenntnis nutzten die Strecken im Quartier, besonders auch den Sonnenweg. „Deshalb ist das ein wichtiger Überweg“, betonte Herrmann. Er selbst hatte einen entsprechenden Antrag auf Einrichtung des Zebrastreifens indes nicht stellen können.

Das hat dann AfD-Ratsherr Achim Hinz gemacht. „Herr Hinz ist aber erst viel später eingestiegen“, sagte Herrmann. Zuvor hatten er und seine Mitstreiter vom Sanierungsbeirat bereits viele Gespräche im Rathaus geführt. „Auch mit Bürgermeister Mirko Heuer“, betonte er. „Alle Rädchen haben dann ineinandergegriffen“, lobte er die Zusammenarbeit der Nachbarstädte. Und letztlich gab der Rat der Stadt Langenhagen grünes Licht für dieses wichtige Projekt.

Von Sven Warnecke