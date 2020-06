Langenhagen

„Von einem zum anderen Tag völliger Ruhestand – das kommt für mich aber nicht infrage." So hatte Musikdirektor Ernst Müller, Ehrenbürger der Stadt Langenhagen, seinen langsamen Abschied von der Bühne angekündigt. Im Winter war das, bei seinen beiden letzten Konzerten zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe.

Müller, inzwischen im achten Lebensjahrzehnt, will es fortan etwas ruhiger angehen. Doch so ganz will er „die Zügel“ nicht aus der Hand geben. „Auch aus der zweiten Reihe lässt sich so einiges musikalisch bewegen“, meint der Musiker und Dirigent, der bereits auf mehr als 60 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann.

Ehrenbürger will Publikum nicht im Stich lassen

Ungeachtet dessen ist Müller aber auch klar, dass die Blasmusik, für die er nach wie vor lebt, nicht von ihm allein zum Erklingen gebracht werden kann. Der Langenhagener hat deshalb die Winterzeit genutzt, um erste Fäden zu spinnen. Er hat sich mit Wegbegleitern zusammengesetzt und Pläne geschmiedet. „Wir können unser langjähriges Publikum nicht im Stich lassen“, argumentiert der Dirigent und Komponist. Zudem soll seinen Ensemblemitgliedern von den Langenhagener Symphonikern eine Perspektive geboten werden. Die Blasmusiker spielen zum Teil bereits seit fünf Jahrzehnten unter der Regie von Müller, begleiteten ihn von Langenhagen aus rund um den Erdball.

Nun ist für die erste Reihe mit Harald Sandmann ein neuer Dirigent gefunden. Aufmerksamen Stammgästen der letzten Blaskonzerte dürfte der Mann, der im Hauptberuf stellvertretender Leiter des Heeresmusikkorps Hannover ist, aufgefallen sein. Denn Sandmann absolvierte dort bereits erste Auftritte als Gastdirigent.

„Blasmusik lässt sich von einem Virus nicht unterkriegen“

Mit Sandmann schließt sich der Kreis, so Müller, da er gleichzeitig als Dirigent des Langenhagener Blasorchesters fungiert. Und dieses Ensemble gründete und dirigierte der Langenhagener Ehrenbürger eine lange Zeit. Aus diesem Grund wurde nun eine Reihe von Konzertterminen in diesem Jahr erarbeitet – gleiches gilt für eine Reise, um die niedersächsische Blasmusik weiter ins Ausland zu tragen.

Die Corona-Pandemie habe die Planung zwar „gehörig durcheinanderbringt“, teilen die Symphoniker mit. Wer aber Müllers Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen kennt, weiß, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt. Oder wie er es sagt: „Blasmusik lässt sich von einem Virus nicht unterkriegen.“

Von Sven Warnecke