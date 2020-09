Hannover

Das Bürohaus ist arg in die Jahre gekommen – das Geschäftsmodell dagegen scheint gut floriert zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen German Property Group aus Langenhagen (Region Hannover) wegen mutmaßlicher Betrügereien mit Immobilien in ganz großem Stil. Der Verdacht: Weltweit sollen Anleger geprellt worden sein.

Zweifelhafte Immobiliengeschäfte aus Hannover

Das Unternehmen, das bis vor kurzem Dolphin Trust hieß, handelt mit alten Immobilien. In ganz Deutschland, offenbar mit Schwerpunkt im Süden, wurden baufällige Gebäude gekauft, vielfach sollen es Denkmale sein. Privaten Geldgebern überwiegend aus Großbritannien, Irland und Asien wurden Renditen versprochen, wenn sie in die jeweilige Tochtergesellschaft der Gruppe investieren. Das Geld floss zwar – doch es hat den Anschein, dass es in zahlreichen Fällen nie investiert wurde. Etliche der Immobilien rotten seit Jahren weiter vor sich hin, eine soll angeblich nie existiert haben.

Ob es die denkmalgeschützte Stockauer Mühle in Oberbayern ist, in der das Unternehmen seit 2013 hochwertige Wohnungen einrichten wollte, oder heruntergekommene Mehrfamilienhäuser im Augsburger Proviantquartier: Überall gab es erst vollmundige Sanierungsversprechen, danach tat sich kaum noch etwas. In Leipzig soll sich das Unternehmen an mindestens 16 Immobilien versucht haben, auch aus Berlin und Hanau gibt es Hinweise. Mehr als 100 Fälle sollen es bundesweit sein.

Milliardenbetrug? „Wir ermitteln noch“

Von hier aus wurde weltweit mit Immobilien gehandelt: Die German Property Group in Langenhagen bei Hannover. Quelle: Conrad von Meding

Die finanzielle Dimension des mutmaßlichen Betrugs ist derzeit völlig offen. Das „ Handelsblatt“ schrieb von einem möglichen Milliardenbetrug – diese Summe will Oberstaatsanwalt Oliver Eisenhauer aber derzeit nicht bestätigen. „Wir ermitteln noch.“

Den Strafverfolgern ist die Firma nicht unbekannt. „Wir erhalten seit etwa zehn Jahren regelmäßig Hinweise auf mögliche Geldwäsche“, sagt Eisenhauer. Allerdings habe das niemanden stutzig gemacht: „Solche Meldungen kommen bei hohen Geldbeträgen regelmäßig von den Banken.“ Ein Anfangsverdacht habe sich nie ergeben: Soweit man bis jetzt weiß, stammte das Geld nie aus Straftaten, sondern von leibhaftigen Anlegern. Das Problem bei der German Property Group lag offenkundig nicht da, wo es herkam, sondern wo es (nicht) hin ging.

Riesiges Firmengeflecht

Das Firmengeflecht der Gruppe ist riesig. Mehr als 100 Tochtergesellschaften umfasst es nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Gerrit Hölzle von der Bremer Wirtschaftskanzlei Görg. Diese Vielzahl der Firmen ist zwar branchenüblich: Man bildet für jede Immobilie auf dem Papier ein eigenes Unternehmen, um das Risiko zu streuen. Die Struktur allerdings macht jetzt die Ermittlungen schwierig. Drei Männer stehen im Fokus, der Haupteigentümer soll Kooperation zugesagt haben. Staatsanwalt Eisenhauer sagt aber, man möge sich in etwa drei Monaten wieder nach dem Sachstand erkundigen. Es wird also dauern.

Das System ist von Singapur aus zum Platzen gebracht worden. Dort fungierte ein Vermittlungsbüro als Vertragspartner der Langenhagener, es führte nichts ahnende Anleger zu. Im vergangenen Jahr wurden die Asiaten misstrauisch.

Strafanzeige aus Singapur

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Eisenhauer hat es wohl zunächst ein Stundungsabkommen zwischen Langenhagen und Singapur gegeben. Als aber weiter kein Geld floss, habe die Firma aus Singapur Strafanzeige erstattet. Woraufhin die Langenhagener Insolvenzantrag stellten.

Die Geschäftsführung ist für die HAZ nicht zu sprechen. In der Branche ist es ein offenes Geheimnis, dass Mitarbeiter sich bereits neue Jobs suchen. Für das in die Jahre gekommene Bürohaus in den Langenhagener Kolkwiesen aber sieht es so aus, als würde auch äußerlich in absehbarer Zeit keine Besserung eintreten.

Von Conrad von Meding