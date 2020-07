Langenhagen

Ulrich Doberts besitzt das Zertifikat „Grüne Hausnummer“ – diese ist leuchtend grün und auf dem Konto lohnt sie noch immer. Deshalb wirbt der Langenhagener jetzt um Nachahmer für das Siegel der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN). „Die Investitionssumme war zwar hoch. Es hat sich aber gelohnt. Ich würde das immer wieder machen“, sagte Doberts jetzt während einer Präsentation vor seinem ökologischen Vorzeige-Zuhause. Seit 2015 gibt es die Aktion „Grüne Hausnummer“, in jedem Jahr durfte sich bislang eine Person aus Langenhagen über die Prämierung freuen. Die Ausschreibung für 2020 läuft Ende Juli ab.

„Niedersachsenweit haben wir bislang 900 grüne Hausnummern vergeben. In diesem Jahr werden wir die 1000 knacken“, sagte Raphael Stock von der KEN und nannte die von Doberts umgesetzten Maßnahmen vorbildlich. „Denn in Haushalten machen Wasser und Energie 83 Prozent der Kosten aus. Da gibt es also viel Einsparpotenzial.“

Investitionssumme hat sich gelohnt

Davon berichtete auch Doberts, Eigentümer eines Mehrfamilienhauses an der Hindenburgstraße. Außer ihm und seiner Familie wohnen noch fünf weitere Parteien in dem Gebäude. „2009 haben wir eine Renovierung gemacht mit Wärmedämmung, Austausch fast aller Fenster sowie einer Neueindeckung des Dachs.“ Außerdem ließ er die sechs separaten Thermen zu einem Blockheizkraftwerk zusammenfassen. Investitionskosten: 220.000 Euro. 2016 folgten auf den Garagen im Innenhof Fotovoltaikanlagen für weitere 35.000 Euro. Ausgaben, die sich gelohnt hätten, wie der Eigentümer berichtet. „Die Nebenkosten sind um 30 Prozent gefallen.“

Zunahme an energetischen Sanierungen erwartet

Was Doberts in den vergangenen Jahren unternommen hat, ist nach Meinung von Udo Sahling ein Fingerzeig für die Zukunft. „Das Nachfrageaufkommen ist sehr hoch. Nach der Corona-Zeit dürften energetische Modernisierungen zum Konjunkturmotor werden“, sagte der Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover. In Langenhagen könnten sich Interessierte auch an die Stadtverwaltung wenden. „Denn viele Leute müssen erst mal wissen, was es für Möglichkeiten gibt, vor allem bei alten Häusern“, sagte Christine Pfülb. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt ist unter Telefon (0511) 73 07 92 35 zu erreichen.

Wer bekommt die „Grüne Hausnummer“? Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und in hiesiger Umgebung die Klimaschutzagentur Region Hannover als Kooperationspartner verleihen seit 2015 das Zertifikat „Grüne Hausnummer“. Damit sollen Hauseigentümer ausgezeichnet werden, die einen Altbestand energieeffizient saniert oder den Klimaschutz bei einem Neubau berücksichtigt haben. Wer bei der Aktion entsprechend vorbildlich agiert hat, erhält symbolisch eine grüne Hausnummer für die Außenfassade. Die Kampagne wird von der Sparkasse Hannover unterstützt, die einmal pro Jahr die erfolgreichen Teilnehmer aus der Region Hannover zu einer Ehrungsveranstaltung in ihren Hauptsitz am Raschplatz in Hannover einlädt. Die Bewerbungsfrist für die aktuelle Aktion läuft am 31. Juli ab. Unter www.klimaschutz-hannover.de finden Interessierte Informationen zur Anmeldung. Auch die Stadt Langenhagen informiert unter www.langenhagen.de.

