Langenhagen

Die Betroffenen der Trinkwasserverunreinigung in Langenhagen können sich über weitere Lockerungen freuen. Enercity hat am Freitagabend bekannt gegeben, dass das amtliche Nutzungsverbot teilweise aufgehoben ist. Das Wasser darf nun in allen Haushalten, Betrieben und sonstigen Einrichtungen der noch betroffenen Straßenzüge für Waschzwecke – also zum Baden, Duschen, Zähneputzen, Abwaschen, Blumengießen und Wäschewaschen – genutzt werden. Nach einer ausreichenden Prüfung sei die „äußerliche Anwendung von Wasser wieder bedenkenlos möglich“, heißt es von Enercity.

Anwohner müssen Anschlüsse erst spülen

Um sicherzugehen, dass in den Hausinstallationen keine Rückstände der Verunreinigung enthalten sind, müssen die Anwohner ihre Hausleitungen spülen. Tipps dazu haben Enercity und die Stadt Langenhagen auf ihren Websites veröffentlicht. Laut Gesundheitsamt ist das Trinken des Wassers, sowohl kalt als auch gekocht, aber weiterhin nicht erlaubt. Für eine uneingeschränkte Freigabe muss gegenüber dem Gesundheitsamt die einwandfreie Qualität des Wassers nachgewiesen werden. Dazu laufen derzeit weitere Analysen.

In diesen Straßen ist die Wassernutzung seit Donnerstag möglich

Am Donnerstag hatte Enercity zusammen mit dem Gesundheitsamt der Region bereits für die Straßen Am Pferdemarkt, Breimerwinkel, Emil-von-Behring-Straße 1 bis 5 (ungerade Nummern), 2 bis 10 (gerade Nummern), Leibnizstraße, Robert-Koch-Straße 1 bis 46, Virchowstraße bis auf die Nummern 1 bis 4, 5, 5B und 6 sowie die Walsroder Straße bis auf Nummer 171 das Wasser wieder zur kompletten Nutzung freigegeben. Das betraf etwa 20 Prozent der Haushalte.

Seit Mittwoch, 28. Oktober, waren rund 2000 Langenhagener Haushalte von einer Verunreinigung des Trinkwassers durch Reinigungsmittel betroffen.

Von Sebastian Stein