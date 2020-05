Godshorn

Über fehlende Unterhaltung können sich die Bewohner vom Haus Eichenhof derzeit nicht beklagen. Im Garten des Seniorendomizils spielten etwa am Karsonnabend Vertreter des Musikvereins Godshorn, nun trat ein Ensemble des Heeresmusikkorps Hannover im Innenhof auf.

Mit Horn, Klarinette, Fagott und Querflöte sorgte das Quartett in kleiner Besetzung für abwechslungsreiche 30 Minuten. Diese begannen und endeten mit der „Ode an die Freude“, zwischendurch gab es einen bunten Mix mit Musik aus Pop und Klassik. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Heeresmusikkorps zu Gast hatten. Für unsere Bewohner ist das ein tolles Erlebnis“, sagt Bärbel Schöning, Leiterin des Seniorendomizils. Im Haus Eichenhof leben 82 Menschen. Viele von ihnen lauschten den Klängen vom Balkon oder von der Terrasse aus.

Anzeige

Hohe Nachfrage zu spüren

Denn Schöning weiß auch, dass es nicht einfach sei, das Korps zu bekommen. „Ich habe es einfach mal versucht, habe mich bei denen gemeldet und hatte Glück.“ In der Tat spürt das Heeresmusikkorps in diesen Tagen ein hohes Interesse von Senioreneinrichtungen und spielt viel in Hannover und der Region. „Wir haben momentan viele Anfragen und versuchen zu gucken, dass wir dort auftreten, wo wir zuletzt weniger zu Gast waren“, sagt Harald Sandmann, Hauptmann und zweiter Musikoffizier.

Weitere HAZ+ Artikel

Was in Corona-Zeiten wichtig ist: Die Musiker treten in kleinen Gruppen auf, um den allgemeinen Vorschriften gerecht zu werden. Außer dem Holzbläserquartett, das sich nach dem Auftritt in Godshorn auf den Weg nach Hannover machte und dort ein kleines Konzert im Stadtteil Vahrenwald gab, gibt es beispielsweise auch eine aus Saxofon und Keyboard bestehende Abordnung des Heeresmusikkorps.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung