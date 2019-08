Engelbostel

„Zehn Jahre Hegermarkt Langenhagen – Das Jubiläumsfest“ ist die für Sonntag, 15. September, geplante Veranstaltung überschrieben. Die Sause in Engelbostel beginnt um 11 Uhr auf dem historischen Gelände des Gasthofes Zum alten Krug an der Resser Straße 1. Zum Auftakt beginnt zuvor um 10 Uhr in der Martinskirche ein Erntedank-Gottesdienst.

Entstanden war der Hegermarkt seinerzeit aus dem EU-Projekt „Vital Rural Area“, erinnert sich Langenhagens Hegeringleiter Mike Scheer. Dieses hatte zum Ziel, „den ländlichen Raum lebendiger zu gestalten und mit einem Branding nachhaltig zu fördern“, berichtet der Engelbosteler. In der Stadt war dieses Projekt unter dem Namen „Pferdestärken“ bekannt.

Scheer, damals selbst noch Mitglied des Langenhagener Stadtrats war, ergriff vor zehn Jahren die Möglichkeit, mit dem Hegering etwas nachhaltiges für Langenhagen zu entwickeln, blickt er zurück. Dabei ging es von Beginn an weniger um die Jagd selbst, sondern vielmehr darum, den Besuchern anschaulich zu vermitteln, dass „Jäger die Natur stets mit allen Facetten im Blick haben“. Daher sei der Hegermarkt auch nicht mit anderen ländlichen Herbstmärkten zu vergleichen, meint Scheer.

Jagdhornbläser unterhalten Besucher musikalisch

Die Jagdhornbläser Engelbostel und das Bläserkorps Zum Großen Freien sorgen für musikalische Unterhaltung. Quelle: Konstantin Klenke (Archiv)

Angesichts des besonderen Anlasses gibt es nach Angaben des Hegeringleiters neben den seit Jahren bewährten Angeboten nun auch neue Attraktionen im Festprogramm. Neben den zahlreichen Ständen mit Kleinkunst und Gewürzen gibt es während des Tages reichlich Informationen zu Bienen und Wildtieren. Zudem wird auch in diesem Jahr wieder die kulinarische (Wild-)Vielfalt zu erleben sein, listet Scheer ferner auf. Darüber hinaus können die Besucher die Atmosphäre bei den Klängen der Engelbosteler Jagdhornbläser und der Bläsergruppe Vom Großen Freien genießen. Zwischenzeitlich hat sich der Hegermarkt derart etabliert, dass die Besucher aus der gesamten Region nach Engelbostel finden, sagt Scheer erfreut und wünscht sich diese Resonanz auch für dieses Jahr.

Falkner zeigen mit ihren Greifvögeln eine Flugschau

Hegeringleiter Mike Scheer (Mitte) zusammen mit den Falknern auf dem Gelände des Gasthofes Zum alten Krug. Quelle: Privat

Als besonderer Höhepunkt gelten sicher wieder die Greifvögel der Falknerin Andrea Haberjahn: Gemeint sind neben Schleiereule und Uhu auch der Steinadler als „König der Lüfte“. Dabei wird auch die Eventfalknerei vom Wildpark Müden mit einer beeindruckenden Flugshow Greifvögel zu sehen sein.

Dank der fachkundigen Beratung des Wildhändlers Claas Bautsch und seinem Team können sich Köche inspirieren lassen und sogar vor Ort frisches Wildfleisch käuflich erwerben. Der Eintritt zum Hegermarkt ist indes kostenfrei.

