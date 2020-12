Langenhagen

Die Heimatgruppe des Mehrgenerationenhauses Langenhagen besteht inzwischen seit 15 Jahren. Die Gruppe trifft sich zweimal im Monat zum persönlichen Austausch und zu Gesprächen. Im Vordergrund stehen die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer, etwa zur kriegsbedingten Flucht, zur Vertreibung oder zu Familienverlusten. Gundula Ruge und Marianne Drechsel-Gillner leiten von Anfang an die Langenhagener Heimatgruppe.

„Alle haben ihr Leben gemeistert und sich am Wiederaufbau beteiligt“

Es sind Situationen, die Geflüchtete aus aller Welt bis heute erleben, in denen niemand weiß, ob es ein Wiedersehen gibt. Doch in der Heimatgruppe geht es nicht nur um Verluste, sondern auch das Thema Neuanfang bewegt viele der Teilnehmer. „Alle haben ihr Leben gemeistert und haben sich am Wiederaufbau Deutschlands aktiv beteiligt“, sagt Christine Pfeuffer, Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH). Der Heimatgruppe sei es gelungen, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Empathie zu schaffen.

Teilnehmerin erfuhr dank Heimatgruppe ihren Geburtsort

Eine der Teilnehmerinnen habe beispielsweise mithilfe der Gruppe das Grab ihres Vaters in Russland finden können. Einer weiteren Teilnehmerin gelang es nach 70 Jahren, ihren Geburtsort zu erfahren und schließlich von dort ihre Geburtsurkunde zu erhalten. Neben gegenseitiger Unterstützung unternimmt die Heimatgruppe aber auch Freizeitaktivitäten miteinander, wie beispielsweise Besuche beim Kunstverein Langenhagen oder gemeinsame Reisen etwa nach Breslau im Jahr 2018.

Und auch Schüler der benachbarten Schule bezogen die Teilnehmer in ihre Geschichten mit ein. Während eines Sozialpraktikums regten die Teilnehmer die Schüler an, ihre eigenen Großeltern nach ihren persönlichen Geschichten zu fragen.

Im Fokus der Heimatgruppe stehe die Aufarbeitung der persönlichen Vergangenheit, sagt Pfeuffer. Sowohl die Teilnehmer als auch das Team des MGH seien dankbar, dass die beiden Initiatorinnen Teilnehmern diese Möglichkeit bieten. Interessierte können sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie telefonisch unter (0511) 721135 über die Aktivitäten informieren.

