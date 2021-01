Langenhagen

Wie muss eine Patientenverfügung aussehen? Und ab wann ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll? Diese Fragen beantwortet Christine Ebers vom Seniorenbüro der Stadt Langenhagen. Bei ihrem digitalen Vortrag „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ erklärt sie, welche Punkte bei dem Erstellen einer Patientenverfügung zu beachten sind und wieso die Selbstbestimmung nicht bei der Vorsorgevollmacht endet.

Vortrag wird digital angeboten

Den digitalen Vortrag organisiert das Diakonie-Projektteam „Helfende Hände“ in Langenhagen am Mittwoch, 3. Februar. Dieser beginnt um 18.30 Uhr. Interessierte können sich noch bis Montag, 1. Februar, telefonisch unter (05 11) 7 40 36 13 oder per E-Mail an jessica.kind@evlka.de anmelden.

Von Leona Passgang