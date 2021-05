Langenhagen

Das Corona-Testzentrum im Langenhagener Rathaus soll nach Angaben der Stadtverwaltung ab Mittwoch, 19. Mai, bis mindestens Mittwoch, 30. Juni, erweitert werden. Um dieses Vorhaben zu bewerkstelligen, sucht die Freiwilligenagentur nun weitere ehrenamtliche Helfer, die zweimal pro Woche 8,5 Stunden eingesetzt werden können.

Es gibt verschiedene Bereiche, darunter das Überwachen und Abklären der Termine, der Einlass, die Überprüfung der Anmeldung, das Erfassen der Daten am Laptop und das Aushändigen der Testergebnisse. Weiterhin müssen regelmäßig Material und Mobiliar desinfiziert werden.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, im besten Fall an einem oder zwei festen Tagen in der Woche, kann eine E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de senden. „Bitte geben Sie Ihre vollständigen Kontaktdaten inklusive Geburtsdatum an“, heißt es seitens der Agentur. Bei Fragen ist diese unter Telefon (0511) 73079392 erreichbar.

Freiwillige erhalten jeden Tag einen Spucktest

Alle Aktiven müssen während des Testbetriebs durchgehend einen Einweg-Schutzoverall, Handschuhe und eine OP-Maske tragen. Jeder erhält einen Spucktest pro Betriebstag sowie eine Videoschulung zu dessen Anwendung. Medizinische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Von Janna Silinger