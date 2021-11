Langenhagen

Die Zahl hört sich durchaus gewaltig an: Der Langenhagener Herbert Hotje ist seit einem halben Jahrhundert Mitglied der FDP. Bei einem Grünkohlessen ist der emeritierte Mathematik-Professor nun von Knut Gerschau geehrt worden. Gerschau ist frisch in den Bundestag gewählt worden und überbrachte nun in „erster offizieller Mission“ als FDP-Mitglied des Parlaments in der Bundeshauptstadt eine entsprechende Urkunde sowie Plakette an Hotje.

Von Sven Warnecke