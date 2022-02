Langenhagen

Eine Brandstiftung auf der Großbaustelle der Hermann-Löns-Schule hatte bereits vor mehreren Wochen rund 100 Kubikmeter Dämmwolle vernichtet. Mit den Folgen der enormen Verrußung kämpfen die Stadt und ihre Baufirmen immer noch. Die Kosten für die Beseitigung der Brandschäden werden sich möglicherweise auf mehr als eine Million Euro summieren.

Bereits im Juni 2021 hatte es auf dem Gelände der Hermann-Löns-Schule einen Fall von Brandstiftung gegeben. Damals waren nicht nur zwei Altpapiercontainer in Flammen aufgegangen, sondern auch ein angrenzendes Holzhäuschen, in dem Spielgeräte der Hortkinder lagerten. Doch die neuerliche Straftat hat weit größere Folgen.

Langenhagener Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen unbekannt

Die Stadt lässt die Hermann-Löns-Schule seit Längerem aufwendig sanieren und erweitern. Die Kostenprognose lag Anfang Dezember bei mehr als 19 Millionen Euro. Der Terminplan zu diesem Zeitpunkt: Der Altbau, ein Einzeldenkmal aus dem Jahr 1901, soll im Sommer 2022 fertig sein, der Neubau dann im Herbst.

So soll einer der Lernflure der Grundschule nach der Fertigstellung aussehen. Quelle: Pfitzner Moorkens Architekten

Öffentlich zur Sprache kam die neuerliche Brandstiftung nun erst in der jüngsten Sitzung des technischen Schulausschusses des Langenhagener Rates. Demnach wurde die Brandstiftung am 21. Dezember bekannt. Dennis Schmitt, Sprecher der Polizeidirektion Hannover, datierte den Tatzeitraum auf Nachfrage auf 18. bis 20. Dezember. „Das Feuer ist von selbst ausgegangen und wurde erst verspätet von Bauarbeitern entdeckt.“ Die Polizei ermittelt laut Schmitt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung – nach wie vor gegen unbekannt.

Enorme Verrußung richtete riesigen Schaden an

Der oder die Täter hatten laut der Stadtverwaltung auf Paletten gelagerte und in Folie verpackte Mineralwolle entzündet, und zwar sowohl im Altbau als auch im Neubau. Im Altbau war demnach ein kleinerer Bereich betroffen, im Neubau breitete sich der Rauch der schmorenden Mineralwolle jedoch in fast alle Bereiche des Gebäudes aus. Hochbauamt-Mitarbeiter Dirk Brökelmann sprach im Ausschuss von einer „enormen Verrußung“ als Folge.

„Der chemisch belastete Rauch ist komplett durch zwei Etagen des Neubaus gezogen“, sagte Langenhagens Erster Stadtrat Carsten Hettwer auf Nachfrage. Er geht davon aus, dass der oder die Täter Brandbeschleuniger genutzt haben, um das Feuer zu entfachen. Den Gesamtschaden sieht er eher im sieben- als im sechsstelligen Bereich – also bei mehr als einer Million Euro. Ob eine Versicherung dafür aufkommen wird, steht noch nicht fest.

Im August 20221 wurde auf der Baustelle der Hermann-Löns-Schule das Richtfest gefeiert. Quelle: Frank Walter

Die einzelnen Baugewerke, die von den Brandschäden betroffen sind, füllen eine lange Liste. So sei beim Trockenbau „größtenteils Rückbau“ erforderlich, im Altbau sei die Dampfsperre beschädigt. Die Sichtbetonoberflächen seien ebenso wie die Beton- und Mauerwerkwände vom Ruß verschmutzt, in der Nähe des Brandortes sei durch die Hitze sogar Beton abgeplatzt. Alle Lüftungskanäle müssten abgebaut werden, um einschätzen zu können, ob sie noch brauchbar seien und um die dahinter liegende Flächen reinigen zu können.

Der zeitliche Verzug durch den Brand ist noch unklar

Zudem müssten Spülkästen in den Sanitärbereichen ersetzt und bei Fenstern teilweise das Glas und die Beschläge sowie alle Gummidichtungen getauscht werden. Im Elektrobereich müssten Kabel gereinigt und, sofern angeschmolzen, ersetzt werden. Zudem, so die Stadtverwaltung in ihrer Liste, gebe es im Bereich der Klinkerfassade Verzögerungen wegen der fehlenden Mineralwolle. Diese wurde in Teilen durch den Brand kontaminiert, eine Nachbestellung sei schwierig.

So soll der neue Eingangsbereich nach dem Ende der Bauarbeiten aussehen. Quelle: Pfitzner Moorkens Architekten

Und was bedeutet das alles für den Zeitplan? „Die Brandsanierung läuft auf Hochtouren, die anderen Gewerke müssen warten“, so Hochbau-Mitarbeiter Dirk Brökelmann im Ausschuss. Laut dem Ersten Stadtrat sind noch weitere chemische Begutachtungen nötig. Für die Reinigung seien zunächst sechs Wochen kalkuliert worden – „aber damit kommen wir nicht aus“. Und das, obwohl aktuell 20 Personen damit befasst seien. Der Altbau ist mittlerweile gereinigt, der Neubau jedoch noch nicht komplett fertig. Dies soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Und dann? „Weitere Begutachtungen, Erstellung eines neuen Terminplanes bis Mitte Februar und Wiederherstellung bis vor dem Brand (Dauer noch ungewiss). Neue Terminvereinbarungen mit Firmen notwendig“, heißt es dazu kurz und bündig in einer schriftlichen Mitteilung der Stadtverwaltung an die Politik.

Stadt Langenhagen lässt ihre Baustellen überwachen

„Alle Baufirmen sind aus dem Zeitplan heraus“: So fasst es Carsten Hettwer zusammen. Die Stadt versuche dennoch, den neuen Ganztagsbetrieb der Hermann-Löns-Schule nach den Sommerferien im Altbau starten zu lassen. Wann jedoch der vom Brand stark betroffene Neubau fertig sei, „das ist noch nicht absehbar“.

Als Lehre aus dem Vorfall lässt die Stadt Hettwer zufolge ab sofort alle ihre größeren Baustellen überwachen – durch entsprechendes Personal, aber auch mittels Videotechnik.

