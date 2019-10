Langenhagen

Nach Baustart und folgendem Richtfest an der Stöckener Straße in Engelbostel nimmt die Stadt nun das zweite Projekt in Sachen preisgünstigem Wohnungsbau in Langenhagen in Angriff. Am Elbeweg wird aktuell der nach der Sondierung auf Kampfmittel der ausgehobene Boden abgefahren – anschließend sofort der Baugrund hergestellt.

„Nachdem beim Bauvorhaben Stöckener Straße 31 und 33 in Engelbostel inzwischen bereits Türen und Fenster eingebaut werden, beginnt jetzt das Bauvorhaben Elbeweg“, teilt dazu Lars Hecht, Prokurist der kommunalen Entwicklungsgesellschaft Langenhagen (EL), mit. Im Stadtzentrum werden 17 Wohnungen entstehen. Mit einer Fertigstellung rechnet Hecht im Herbst oder Winter nächsten Jahres.

Mitte November beginnt am Elbeweg der Hochbau

Das Grundstück liegt an der Ecke zwischen Kurt-Schumacher-Allee und Elbeweg. Quelle: Julia Gödde-Polley

„Ab Mitte November soll entsprechend des derzeitigen Terminplans der tatsächliche Hochbau mit dem Setzen der Außenwände des Erdgeschosses beginnen“, so beschreibt der EL-Prokurist die dann folgenden Arbeiten, die wie in Engelbostel die Firma Immo Control aus Rolfshagen übernimmt. „Wir sind zwei Monate vor dem Zeitplan“, berichtet Hecht. Nachdem 2017 klar gewesen sei, wie das Projekt umgesetzt werden sollte, habe es keine Verzögerungen mehr gegeben.

Einzimmerwohnungen am stärksten nachgefragt

Am Elbeweg ist ein dreieinhalbgeschossiges Gebäude geplant. Die 17 Wohnungen haben unterschiedliche Größen – zwischen 35 und 94 Quadratmetern. Die Verteilung der Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen entspreche im Grundsatz der Nachfrage Betroffener in der Stadt, erläutert Hecht. Die meisten hatten sich für eine Einzimmerwohnung ausgesprochen. Der Mietpreis beträgt 5,60 Euro pro Quadratmeter. Wer dort einziehen möchte, braucht aber einen Wohnberechtigungsschein, betont Hecht. Und aktuell gäbe es für die später 63 Wohnungen eine Bewerberliste mit 210 Haushalten. Zugewiesen werden die Mieter ausschließlich über die Stadt Langenhagen.

Die Netto-Wohnfläche am Elbeweg beträgt circa 1000 Quadratmeter. Die Wohnungen werden mit Geld der sozialen Wohnraumförderung durch die B-Bank, die Region Hannover und die Stadt Langenhagen finanziert. Für die später folgenden Projekte am Bauernpfad in Krähenwinkel – Start Anfang 2020 – sowie in Engelbostel an der Straße Alt-Engelbostel werden indes die Quadratmeterpreise mit 6,10 Euro etwas höher ausfallen.

Modulbauweise hilft Kosten sparen

Gleichwohl, in allen vier Fällen setzt die Stadt Langenhagen Maßstäbe. Denn einerseits beweist die Kommune, dass Sozialwohnungen nicht schlicht sein müssen, um sie bezahlbar zu machen. Andererseits kann mit neuestem Ökostandard gebaut werden, etwa mit Fotovoltaikanlage, automatischer Be- und Entlüftung sowie Erdwärmepumpe. So sparen die späteren Mieter auch Heizkosten.

Um auch die Investitionskosten im Griff zu behalten, setzt das beauftragte Generalunternehmen Immo Control auf Modulbauweise. Dabei werden einzelne Gebäudeteile vorgefertigt und vor Ort nur noch zusammengesetzt. Die Firma kalkuliert mit einer Bauzeit von etwa neun Monaten für jedes der vier Projekte. Immo Control hat in der Region Hannover bereits 82 Wohnungen in Empelde gebaut und wurde dafür von der Klimaschutz-Agentur der Region mit der „Grünen Hausnummer“ für ökologisch herausragende Bauprojekte ausgezeichnet.

