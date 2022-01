Langenhagen

Region Hannover und Stadt Langenhagen setzen die Impfkampagne in der Flughafenstadt fort. Dabei gibt es Angebote für fast jeden Tag und oft auch in den Abendstunden. Mitzubringen sind jeweils der Personalausweis, sofern vorhanden der Impfpass sowie möglichst die ausgefüllten Formulare zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen. Diese finden sich zum Ausdrucken auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de. Man kann die Formulare sonst aber auch direkt vor Ort erhalten und ausfüllen.

Hier gibt es in Langenhagen in den nächsten Tagen Impfungen

Ohne Termin können sich Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene am Sonnabend, 22. Januar, von 9 bis 15 Uhr im Langenhagener Rathaus impfen lassen. Der Eingang zur Impfstation befindet sich an der Konrad-Adenauer-Straße neben dem Ratstrakt.

Das Impfzentrum am Fuhrenkamp 3 in Langenhagen-Wiesenau können Impfwillige von Montag, bis Freitag, 24. bis 28. Januar, jeweils von 10 bis 16 Uhr spontan ansteuern. Hinzu kommt ein Feierabend-Impfen von Mittwoch, bis Freitag, 26. bis 28. Januar, jeweils von 17.30 bis 21 Uhr an gleicher Stelle ebenso ohne Terminvergabe.

Kinderimpfungen sind in Wiesenau mit Termin möglich

Ebenfalls am Fuhrenkamp richtig sind Eltern, die ihre fünf- bis elfjährigen Kinder impfen lassen wollen, und zwar am Sonnabend, 29. Januar, von 10 bis 17 Uhr. Dafür braucht es allerdings eine Anmeldung auf www.impfportal-niedersachsen.de.

Am Sonntag, 30. Januar, gibt es zudem für Jugendliche und Erwachsene Corona-Schutzimpfungen im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1, und zwar wie schon in den vergangenen Wochen von 9.30 bis 17 Uhr ohne Anmeldung.

Von Frank Walter