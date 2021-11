Langenhagen

Im November beginnt so langsam der Blick auf die Weihnachtsmärkte – denn schließlich liegt das erste Adventswochenende noch in diesem Monat November. Einen solchen Markt ausrichten und wenn ja: unter welchen Bedingungen? Oder wie im Vorjahr ausfallen lassen? Dazu gibt es in Langenhagen ganz unterschiedliche Herangehensweisen.

Der größte Weihnachtsmarkt in Langenhagen am zweiten Adventswochenende rund um die Elisabethkirche gehört für viele Langenhagener zum festen Bestandteil im Kalender. Im Dezember 2020 wurde er nach 30 Jahren zum ersten Mal abgesagt – und das ist auch dieses Jahr so. Die Elisabeth-Kirchengemeinde wäre als Veranstalterin des Weihnachtsmarktes für die Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Kirchplatz, in der Kirche und im Gemeindehaus verantwortlich. „Ich möchte keinem unserer ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zumuten, auf dem Platz entsprechende Kontrollen durchzuführen“, begründet Pastor Torsten Kröncke nun die Absage.

Dieses Jahr fällt er aus: Der Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche fand zuletzt 2019 statt, aus diesem Jahr stammt auch das Bild. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Eine Alternative wäre die Trennung der verschiedenen Bereiche durch Bauzäune und einen Sicherheitsdienst. „Auch diese Idee hat die Kirchengemeinde schon durchgerechnet. Die Kosten dafür stünden aber in keinem Verhältnis. Daher hat sich der Kirchenvorstand für einen Ausfall des Weihnachtsmarkts entschieden“, sagt Kröncke. Um einen kleinen Ersatz wolle man sich aber kümmern und plane einen lebendigen Adventskalender. Dazu sei aber noch nichts spruchreif, betont der Pastor.

Der Weihnachtsmann kommt diesmal nicht vorbei

Aller Voraussicht nach wird es auf Langenhagener Gebiet den Auftakt am Sonnabend, 27. November, geben. „Wir müssen das noch im Kirchenvorstand besprechen und beschließen. Ich gehe aber davon aus, dass wir wieder einen Weihnachtsmarkt machen“, sagt Mirko Balkenhol, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Godshorner Gemeinde Zum Guten Hirten. „Und zwar mit der 2-G-Regel. Wir haben bei unserem Ernte-Dank-Fest am 3. Oktober damit gute Erfahrungen gemacht.“

Von 15 bis 20 Uhr sollen dann wieder Buden auf dem Platz vor dem Gemeindehaus stehen. Dort werden Essen und Trinken angeboten, aber auch kleine Kunstwerke. „Unser Kreativkreis bastelt schon fleißig und steckt mitten in den Vorbereitungen“, sagt Balkenhol. Ein Krippenspiel in der Kirche wird es aber nicht geben. Vermutlich fällt auch der traditionelle Besuch des Weihnachtsmanns aus. „Das würde für zu viel Gedränge sorgen“, sagt Balkenhol.

In Engelbostel gibt es keinen Weihnachtsmarkt

Ebenfalls zur guten Gewohnheit zählt in Engelbostel ein Weihnachtsmarkt am ersten Advent, dies ist in 2021 der 28. November. Traditionell wechseln sich MTV Engelbostel-Schulenburg und Martinskirchengemeinde jährlich ab, haben aber jeweils einen eigenen Stand auf dem Gelände des Co-Gastgebers. Nun wäre 2021 die Kirche an der Reihe gewesen – wäre. Sowohl Vereins- als auch Kirchenvorstand haben sich für eine Absage entschieden. „Wir sind dann 2022 dran und hoffen, dass es wieder möglich ist“, sagt Regina Reimers-Schlichte, zweite Vorsitzende des MTV. Vor der Martinskirche soll es aber etwas weihnachtliche Stimmung geben – während der Adventszeit immer mittwochs von 18 bis 18.30 Uhr „mit Impulsen, Heißgetränken und Liedern. Das wird unser Ersatz für den lebendigen Adventskalender“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke.

Notieren können sich Weihnachtsmarktfreunde dagegen den Sonnabend, 11. Dezember. An der Zellerie in Kaltenweide richtet die Ortsarbeitsgemeinschaft (OAG), der 15 Vereine und Institutionen aus Kaltenweide angehören, von 15 bis 19 Uhr einen Weihnachtsmarkt aus – zum ersten Mal wieder seit 2019. OAG-Vorsitzender Florian Windeck habe nach eigenen Angaben erlebt, wie groß die Sehnsucht nach einer solchen Veranstaltung sei. „Ich habe eine Rundmail an die Standbetreiber geschrieben, 48 Stunden später waren wir ausgebucht“, sagt Windeck, der im Juni mit den ersten lockeren Vorbereitungen begonnen hat. „Jetzt geht es in die heiße Phase.“

Mit Bändchen gibt es Bratwurst

Zur heißen Phase zählt auch die Umsetzung verschiedener Vorgaben. So müssen die Buden weiter auseinander stehen. „Dadurch kommen wir aber mit unserem Lichterkonzept nicht hin, müssen neue Lampen kaufen.“ Außerdem wichtig: das Hygienekonzept, das nach neuesten Vorgaben 2G erfordert. Das Gelände wird komplett umzäunt. Auf den Platz kommt nur, wer am Eingang den Nachweis erbringen kann, genesen oder geimpft zu sein.

Im Stadtzentrum wird es nur einen kleinen Weihnachtsmarkt geben – das aber dauerhaft. Für die Zeit vom 26. November bis zum 29. Dezember, mit Ausnahme vom 25. und 26. Dezember, wird es einen Markt mit mehreren Buden auf der Südseite des CCL geben – mehr aber nicht. „Nur für diesen Weihnachtsmarkt hat die Stadt Langenhagen zum jetzigen Zeitpunkt eine Genehmigung erteilt“, teilt Stadtsprecherin Inga Sievert am 12. November auf Anfrage mit.

Von Stephan Hartung