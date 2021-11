Langenhagen

In der Stadt sind mit Stand Freitag, 26. November, aktuell 173 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie hat es 3721 Erkrankte gegeben, 3490 gelten als genesen. 58 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Wegen der allgemein steigenden Infektionszahlen macht am Sonntag, 28. November, ein Impfteam der Johanniter-Unfall-Hilfe im Auftrag der Region Hannover erneut Station in Langenhagen. Zuletzt stand der Impfbus Mitte des Monats vor dem Quartierstreff in Wiesenau. Dieses Angebot besteht nicht nur in der Flughafenstadt, sondern auch in Hannover selbst, in Wunstorf, Ronnenberg und Uetze.

Region und Johanniter wollen zum Impfen animieren

„Um mehr Menschen in der Region Hannover für das Impfen zu bewegen, legt die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) im Auftrag der Region Hannover ein besonderes Angebot auf“, heißt es dazu von Behördensprecher Christoph Borschel. Danach steht ein Impfbus von 9 bis 17 Uhr am Jugendzentrum Langenhagen am Langenforther Platz 1. Dort wird vor Ort und ohne Anmeldung geimpft – egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. „Falls dieses Angebot gut angenommen wird, soll das Angebot auf die weiteren Adventssonntage ausgedehnt werden“, kündigt der Regionssprecher weiter an.

Je nach Standort stünden seinen Angaben zufolge zum Auftakt bis zu 600 Impfdosen zur Verfügung. Wer die Gelegenheit nutzen will, muss das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit dem mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Diese sind etwa im Internet unter www.rki.de zu finden.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) will Zeichen setzen

„Ich freue mich sehr, dass die Johanniter-Unfall-Hilfe mit dem ,Adventsimpfen‘ ein Zeichen setzt und Menschen ein Impfangebot macht, die in der Woche wenig Zeit finden“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

„In den vergangenen Tagen war die Impfnachfrage nach Johanniter-Angaben sehr hoch. Unsere Mitarbeitenden in den mobilen Impfteams berichten von langen Warteschlangen, geduldigen Menschen und großer Dankbarkeit. Als Hilfsorganisation möchten wir unseren Teil zur Pandemiebekämpfung weiterhin leisten“, sagt Michael Homann, Regionalvorstand der Johanniter in Hannover. „Jede einzelne Impfung verkleinert die Impflücke und stärkt damit die Sicherheit aller“, unterstreicht er die Bedeutung des Angebots.

„Wenn die Hilfsorganisationen nicht mit uns an einem Strang zögen, wäre die jetzige Situation nicht zu bewältigen. Es ist gut, dass wir auf diese Strukturen zurückgreifen können“, betont auch Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau.

Von Sven Warnecke