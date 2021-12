Langenhagen

Die Region Hannover hat per Allgemeinverfügung das Böllern zum Jahreswechsel an nun festgelegten Plätzen untersagt. In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden wurden Bereiche definiert, in denen in der Silvesternacht zwischen 21 und 7 Uhr kein Feuerwerk der Kategorie F2 gezündet werden darf. Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen und Wunderkerzen sind hingegen erlaubt. Auch die Stadt Langenhagen ist in der langen Liste mit mehreren Orten vertreten.

Hier ist die Silvesterböllerei in Langenhagen verboten

Verboten ist das klassische Silvesterfeuerwerk in diesem Jahr im Gebiet um die Fußgängerzone am Marktplatz mit den Begrenzungen Bothfelder Straße, Schützenstraße, Schönefelder Straße und Konrad-Adenauer-Straße, außerdem auf dem Parkplatz südwestlich des CCL neben der Stadtbahnlinie.

Auch die Fußgängerzone Seestädter Platz/Kaltenweider Platz im Ortsteil Kaltenweide, die Fußgängerzone an der Walsroder Straße vor dem Kino Cinemotion, der Le-Trait-Platz in Godshorn, das gesamte Gelände des Silbersees inklusive Liege- und Grillwiesen sowie Parkplätzen und der Wietzeblick inklusive der Wanderwege und Grünflächen des Hügels bis hinunter zum ebenerdigen Gelände sind für Feuerwerk tabu.

Bundesweites Verkaufsverbot für Böller

In diesem Jahr dürfte das Silvesterfeuerwerk aber auch an anderen Stellen deutlich kleiner als gewohnt oder sogar komplett ausfallen. Dies liegt am bundesweiten Verkaufsverbot. An erlaubten Plätzen dürfen deshalb nur Restbestände aus den Vorjahren abgefeuert werden – wovon aber abgeraten wird.

Von Frank Walter