Langenhagen

In der Region Hannover gilt in vielen Bereichen die 2G-plus-Regelung. Auch Geimpfte und Genesene benötigen für einen Großteil der Aktivitäten einen negativen Corona-Test. Ausgenommen sind diejenigen, die bereits ihre Booster-Impfung bekommen haben. In Langenhagen sind kostenlose Tests mittlerweile an vielen Standorten möglich.

Viele Stationen in Langenhagen bieten Bürgertests an

Mitten im Zentrum, nahe der Stadtbahnhaltestelle vor dem CCL an der Schützenstraße, kann sich jeder täglich von 8 bis 19 Uhr an einem Container testen lassen. Im Voraus ist es nötig, einen Termin auf www.corona15.de zu buchen.

Das Testzentrum im Löwen-Fitness-Studio, In den Kolkwiesen 50, bietet ebenfalls kostenlose Bürgertests nach Terminvereinbarung auf www.coronaschnelltest-langenhagen.de an. Geöffnet ist die Teststelle montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags von 9 bis 17 Uhr.

Beim Testzentrum am CCL ist ein Termin nötig. Quelle: Fiona Lechner

Kostenlose Tests sind auch am Flughafen möglich

Auch am Flughafen kann man sich kostenlos testen lassen. Dort gibt es vor dem Maritim-Hotel einen Walk-in und einen Drive-in, die montags bis sonntags von 7 bis 12.30 und von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet sind. Eine Terminbuchung ist möglich auf www.coronatest.de.

Ebenfalls möglich sind Tests direkt im Flughafen im Abflugbereich des Terminals C. Geöffnet ist dort rund um die Uhr. Terminbuchungen sind online auf flughafen-hannover.ecocare.center möglich.

Oliven-Apotheke testet in Kaltenweide und Godshorn

In Kaltenweide betreibt die Oliven-Apotheke weiterhin ihr Testzentrum am Kaltenweider Platz 7b. Terminbuchungen unter www.etermin.net/TestzentrumOlivenApothekeKaltenweide sind sinnvoll, Bürgertests aber auch spontan möglich. Geöffnet ist das Testzentrum montags bis freitags von 8.30 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 14 Uhr sowie sonntags von 12 bis 15 Uhr.

Zusätzlich betreibt das Team der Oliven-Apotheke eine mobile Teststation bei Arvato-Bertelsmann im Gewerbegebiet Godshorn, Münchner Straße 46. Montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr kann sich dort jedermann spontan testen lassen, eine Terminvergabe gibt es nicht.

Corona-Tests auch an weiteren Standorten

Das Drive-in-Testzentrum Langenhagen auf dem Dehner-Parkplatz, Westfalenstraße 44, testet montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, sonnabends von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr. Testwillige können einen Termin auf www.testzentrum-langenhagen.de buchen oder spontan vorbeikommen.

Zentral im Stadtzentrum gelegen ist das Testzentrum Easy Test Langenhagen auf dem Parkplatz am Waggumer Hof neben dem Rathaus. Es ist montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Termine können auf www.easytest-termin.de vereinbart werden.

Nicht weit entfernt liegt das Schnelltest-Zentrum CP am Söseweg 5. Es ist montags bis sonntags von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch am Bahnhof Langenhagen-Mitte gibt es eine Teststation. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr, sonnabends von 8 bis 22 Uhr sowie sonntags von 9 bis 18 Uhr. Getestet wird ohne Termin.

Eine Teststation gibt es auch an der Wasserwelt Langenhagen. Im Testbus sind täglich von 7 bis 20 Uhr Bürgertests möglich, zudem kann man als Fahrer im Auto sitzen bleiben. Vorgenommen werden spontane Tests wie auch solche per Terminbuchung unter https://app.no-q.info/covid19-zentrum-5/checkins#/6538/2022-01-18.

Testzentren gibt es auch vor Supermärkten

Ein weiteres Testzentrum befindet sich auf dem Parkplatz des E-Centers, Walsroder Straße 165. Spontane Besuche sind ebenso möglich wie Terminvereinbarungen auf www.quicktest-termin.de. Getestet wird montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Auch an der Hauptstraße 10 in Godshorn steht ein Testzentrum bereit, es ist in der ehemaligen Eisdiele gegenüber dem Edeka zu finden. Dort sind nur Spontanbesuche möglich, und zwar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 13 Uhr.

Im Famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße hat das PoC-Antigen-Schnelltest-Zentrum Langenhagen eröffnet. Termine kann man auf www.famila-testzentrum-langenhagen.de buchen, aber auch spontan während der Öffnungszeit montags bis sonnabends von 9 bis 13 und 15 bis 19 Uhr vorbeikommen. Die Betreiber haben zugesichert, 50 Cent pro Test für Kunst und Kultur spenden zu wollen.

Auch auf dem MTU-Parkplatz gibt es Tests

Testungen ohne Termin sind auch auf dem MTU-Parkplatz, Münchner Straße 31 in Godshorn, möglich. Das Testzentrum betreibt die Hand Group. Die Helferinnen und Helfer dort sind montags bis freitags von 5 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr vor Ort. Geparkt werden kann an der Münchner Straße und auf nicht registrierten Parkplätzen am Air Cargo Center, der MTU-Parkplatz ist ausschließlich Mitarbeitern vorbehalten.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.

Von Frank Walter und Sebastian Stein