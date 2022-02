Langenhagen

Am Wochenende und in der kommenden Woche gibt es wieder Möglichkeiten, sich in Langenhagen gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen.

Von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, impft das Team der Region Hannover im Impfzentrum am Fuhrenkamp 3 in Wiesenau jeweils von 10 bis 16 Uhr. Montag, Mittwoch und Freitag gibt es dort zusätzliche Feierabendtermine von 17.30 Uhr bis 21 Uhr.

Weitere Impfmöglichkeit an der Walsroder Straße

Außerdem wird an der Walsroder Straße 98 geimpft – Montag bis Donnerstag sowie Sonnabend und Sonntag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr und am Freitag zwischen 10 und 18 Uhr.

Von Cecelia Spohn