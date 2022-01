Langenhagen

Die gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzen sich auch in den nächsten Tagen fort. Unter anderem bieten die Johanniter am Sonntag, 9. Januar, im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 wieder einen Impftermin von 9.30 bis 17 Uhr an. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Es muss aber mit Wartezeiten gerechnet werden.

Nach Auskunft der Region Hannover steht ab Sonnabend, 8. Januar, zudem der Langenhagener Arzt Dr. Tilmann Haacker von 10 bis 18 Uhr in seinem neuen eigens eingerichteten Impfzentrum an der Walsroder Straße 98 neben der Shisha Bar parat. Geplant ist nach Auskunft des Mediziners, dieses Angebot werktags fortzusetzen, bei Bedarf auch auf den Sonntag auszuweiten. Dort ist ebenfalls keine Anmeldung nötig.

Offenes Impfen in der Elisabethkirche

Zu einem offenen Impfangebot lädt die Elisabeth-Kirchengemeinde mit Unterstützung der Region Hannover für Freitag, 14. Januar, ein. Dort erhalten Impfwillige von 10 bis 17 Uhr ohne Anmeldung einen Piks. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Godshorner Kirche Zum Guten Hirten ein Impfen unter „Krippe und Weihnachtsbaum“ mit Erfolg angeboten.

Wer an diesen Tagen verhindert ist, kann von Montag bis Freitag auch im Impfzentrum jeweils von 10 bis 16 Uhr am Fuhrenkamp 3 im Ortsteil Wiesenau vorbeischauen. Um die Impfaktion zu beschleu­nigen, sollte man sich die Unterlagen zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen vorab auf www.rki.de herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Mitzuführen sind zudem der Personalausweis und – wenn vorhanden – der Impfpass. Es gilt an allen Orten die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz mit Mindeststandard FFP2 zu tragen.

Erwachsene ab 30 Jahre erhalten bei den Impfaktionen der Region Hannover das Vakzin der Firma Moderna. Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer werden Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende geimpft. Booster-Impfungen erhalten Menschen in der Regel drei Monate nach der Zweitimpfung.

Von Sven Warnecke