Langenhagen

Am Wochenende und in der kommenden Woche gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Mit dabei sind an diesem Wochenende Termine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Direkt am Sonnabend, 19. Februar, werden in Langenhagen im Rathaus (Eingang Konrad-Adenauer-Straße), Marktplatz 1, zwischen 9 und 15 Uhr Kinder, Jugendliche und Erwachsene geimpft. Zudem werden am Sonnabend und am Sonntag Impfungen für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene zwischen 11 und 17 Uhr in der Walsroder Straße 98 angeboten.

Am Sonntag, 20. Februar, werden Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Fuhrenkamp 3 geimpft. Geöffnet ist zwischen 10 und 17 Uhr. Jugendliche und Erwachsene können sich zwischen 10 und 17 Uhr in der Walsroder Straße 98 immunisieren lassen.

Das sind die Termine unter der Woche

Von Montag, 21. Februar, bis Freitag, 25. Februar, impft das Team der Region Hannover im Impfzentrum am Fuhrenkamp 3 in Wiesenau jeweils von 10 bis 16 Uhr. Mittwoch und Freitag gibt es dort zusätzliche Feierabendtermine von 17.30 Uhr bis 21 Uhr.

Außerdem wird an der Walsroder Straße 98 geimpft. Und zwar Montag bis Donnerstag, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr sowie am Freitag zwischen 10 und 18 Uhr.

Region bittet um Anmeldung

Die Region bittet darum, sich auf der Seite des Niedersächsischen Impfportals (www.impfportal-niedersachsen.de) für Impfungen aller Altersklassen anzumelden, insbesondere aber für die Kinderimpfungen. „Wir wollen verhindern, dass Familien länger warten müssen“, sagt Sprecherin Christina Kreutz. Zudem seien die Impfstoffmengen ohne Anmeldung schwer zu kalkulieren, sodass es im schlimmsten Fall passieren könne, dass kein Impfstoff mehr zur Verfügung stehe. Grundsätzlich werden aber auch Personen ohne vorige Anmeldung geimpft.

Die Region weißt zudem darauf hin, dass es bei externen Anbietern, wie dem in der Walsroder Straße, sein könne, dass diese nicht auf der Seite des Impfportals aufgelistet sind. In diesen fällen müsse sich auf der Internetseite des Anbieters (www.iz-langenhagen.de) informiert werden.

Mitzubringen sind ein Personalausweis, sowie (falls vorhanden) ein Impfausweis und nach Möglichkeit das unterschriebene Aufklärungsmerkblatt sowie die Einwilligungserklärung. Die Dokumente können auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) heruntergeladen werden.

Von Cecelia Spohn