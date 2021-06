Langenhagen

Seit einigen Tagen bietet die ehrenamtliche Formularhelferin Karin Gärtner in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Langenhagen kostenlose Unterstützung an. Solange die offene Sprechstunde wegen Corona nicht wie gewohnt in der Anlaufstelle für Menschen in Langenhagen (Mila) möglich ist, wird Gärtner allen Interessierten online und telefonisch helfen.

Wer Tipps beim Ausfüllen von Formularen benötigt, beispielsweise für Wohngeldanträge, kann sich per E-Mail oder Telefon bei ihr melden. Die digitalen Sprechzeiten sind montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an karin.gaertner@langenhagen.de ist wünschenswert.

Formularhelferin Gärtner arbeitet ehrenamtlich, spricht Deutsch und Englisch und hilft kostenlos in ihrer Freizeit. Besonders wichtig ist ihr, dass der Datenschutz beachtet wird. Eine Rechtsberatung findet nicht statt. Die entsprechenden Formulare müssen zuvor bei der zuständigen Behörde oder Abteilung ausgestellt worden sein. 

Von Stephan Hartung