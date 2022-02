Langenhagen

Seit dem 1. Februar ist das Stadtarchiv Langenhagen in der Obhut eines neuen Teams. Neuer Leiter ist der 40-jährige Historiker Matthias Rosenthal, der aktuell bereits Unterstützung bekommt von der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Maja Wielinska (28). Eine weitere Mitarbeiterstelle ist noch ausgeschrieben.

Rosenthal hatte vor seinem Studium eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im westfälischen Tecklenburg absolviert – beste Voraussetzung, um nun das Langenhagener Archiv zu steuern, in dem eben auch alle wichtigen Verwaltungsakte aufbewahrt werden. Geschichte studierte er im Anschluss zunächst in Bielefeld, Hochburg der Sozialgeschichtsforschung, machte seinen Masterabschluss dann aber an der FU Berlin. Thema: Public History – ein Bereich der Geschichtswissenschaft, der sich unter anderem mit Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit beschäftigt, aber auch mit Archiv- und Museumswesen. Das sind alles Qualifikationen, die bei der Archivarbeit in Langenhagen nützlich sein dürften.

Neuer Leiter des Stadtarchivs Langenhagen hat bereits in Berlin Ausstellung kuratiert

„Ich habe mich schon im Studium mit der Gestaltung von Ausstellungen beschäftigt“, berichtet der 40-Jährige. Er machte anschließend ein Praktikum, danach ein Volontariat in einem kleinen Museum in Berlin, dem FHXB. „Ein kleines Kiez-Museum zur Geschichte Kreuzbergs. Da hatte ich alle Freiheiten, eigene Ideen umzusetzen.“

Auf großes Interesse stieß eine von ihm kuratierte Ausstellung unter dem Titel „Letters of Stone“. Dabei ging es um das Schicksal einer jüdischen Familie aus Berlin, deren Angehörige während der NS-Diktatur teilweise nach Südafrika emigriert waren. Die Zurückgebliebenen überlebten den Terror nicht. „Es gab aber zwischen beiden Familienteilen briefliche Kontakte, die von Nachfahren wiederentdeckt worden waren.“ Die Ausstellung sei sogar in Johannesburg gezeigt worden.

Doch ein Volontariat ist irgendwann beendet, und Anstellungen im wissenschaftlichen Bereich sind rar und meist nur auf zwei Jahre befristet. Rosenthal bekam eine Anstellung in Rellenberg im Kreis Pinneberg, wo er das Gemeindearchiv verwaltete. Dann stieß er schließlich auf die Stellenausschreibung der Stadt Langenhagen. Dort ist er nun angekommen.

In Langenhagen ist der neue Stadtarchivar Rosenthal seiner Heimat näher

„In einem kleinen Ein-Mann-Archiv waren die Möglichkeiten begrenzt“, sagt er. Im Stadtarchiv Langenhagen, das vor 36 Jahren von der nun ausgeschiedenen Historikerin Heike Brück-Winkelmann aufgebaut worden war, sieht das ganz anders aus – ganz davon abgesehen, dass der gebürtige Osnabrücker Rosenthal sich hier seiner Heimat wieder deutlich näher fühlt, wie er schmunzelnd einräumt.

Doch warten verantwortungsvolle Tätigkeiten auf ihn und seine Mitarbeiter. „Zu den Pflichtaufgaben gehört, das Schriftgut der Verwaltung aufzubewahren“, erklärt er. Das lagert dann erst einmal etliche Jahre im Aktenkeller des Rathauses. „In der Regel bewerte ich dann dort, was ins Archiv muss.“ Damit aber die Unterlagen auch sinnvoll abgelegt werden, müsse das organisiert werden. „Als Verwaltungsangestellter lernt man halt nicht, wie man etwas archiviert“, sagt er. „Und vieles gerät immer wieder in Vergessenheit.“ Bei dieser Arbeit hilft ihm seine Verwaltungsausbildung.

Dienstleister für den Bürger

„Doch das Langenhagener Archiv ist ja kein reines Verwaltungsarchiv, sondern beherbergt auch kulturelle Artefakte wie Fotosammlungen und Karten.“ Er sieht sich nicht nur als Dienstleister für die Gemeinde, sondern auch für die Bürger. „Grundsätzlich darf sich jeder bei uns für Recherchen anmelden, etwa für die Familienforschung.“ Doch wenn das normale Tagesgeschäft erst mal mit dem neuen Team am Laufen ist, will er das Archiv auch nach außen sichtbarer werden lassen, etwa durch einen attraktiven Internetauftritt. „Vielleicht mit einem Archiv-Blog oder einem dort vorgestellten Archivobjekt des Monats.“

Und auch das Thema Ausstellung lässt ihn nicht los. „Vielleicht kann man mal kleinere Projekte etwa mit Schulen betreuen“, sagt er. „Aber eins nach dem anderen.“

Von Andreas Krasselt