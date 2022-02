Langenhagen

Wie herrlich viel Platz auf der Walsroder Straße ist – es handelt sich jedoch um ein Foto aus dem Jahr 1960. Die Aufnahme entstand nicht weit entfernt von der Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Straße, mit Blick auf die Einmündung der Rathenaustraße. Heute sieht es an dieser Stelle, in deren Nähe sich das Cinemotion befindet, natürlich ganz anders aus – nämlich weitaus enger mit einer verschwenkten Fahrbahn. Und die Mehrfamilienhäuser haben nun Dachgauben.

Heute sieht es in diesem Bereich anders aus – aber man kann den Bereich der Walsroder Straße wieder erkennen, auch mit der Einmündung der Rathenaustraße im Hintergrund. Quelle: Stephan Hartung

Noch ein weiteres Bild hat das Stadtarchiv Langenhagen der Redaktion zur Verfügung gestellt. Aufgenommen ist es im Jahr 1974. Der Fotograf steht quasi an der gleichen Position an der Walsroder Straße, fotografiert aber in Richtung des heutigen Paulaner Wirtshauses. Die Fahnen an den Masten lassen erahnen, dass zum damaligen Zeitpunkt Schützenfest in Langenhagen war.

Die Walsroder Straße im Jahr 1974: Hier würde der Vorplatz mit dem heutigen Kino am rechten Bildrand beginnen. Quelle: Stadtarchiv Langenhagen

Auch die Redaktion hat sich von dieser Position aus mit der Kamera an die Walsroder Straße gestellt und ein Foto gemacht. Vor allem am linken Bildrand ist die helle Häuserfront mit den dunklen Treppenhaustrakten recht markant und gut wiederzuerkennen.

Und so sieht es heute aus. Gut zu sehen an der linken Häuserfront: Die Treppenhäuser sind noch immer farblich abgesetzt. Quelle: Stephan Hartung

Von Stephan Hartung