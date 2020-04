Langenhagen

Der ambulante Hospizdienst Langenhagen sieht sich angesichts der Corona-Pandemie nicht nur erheblich in seiner Arbeit eingeschränkt. Vielmehr ist es nach Vereinsangaben für die Helfer sehr schmerzlich: Vorgeschriebene Kontaktauflagen reduzieren die Dienste. Von den aktuell 34 geschulten Ehrenamtlichen gehört ein Großteil selbst aus Altersgründen zur Risikogruppe. Und: Nicht alle von ihnen möchten nur telefonisch helfen.

Der Hospizdienst begleitet in Langenhagen und allen Ortsteilen Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige und unterstützt Trauernde. Was normalerweise persönliche Nähe und Anteilnahme fordert, muss nun in Telefonkontakten versucht werden.

Nicht alle möchten telefonieren

„Die meisten unserer geschulten Ehrenamtlichen sind bereit, telefonisch zu begleiten“, versichert Elke Kruse. Sie koordiniert neben Michaela Gerhartz, beide in Teilzeitanstellung, zu versetzten Zeiten die ehrenamtlichen Dienste. Etliche Aktive halten weiterhin den Kontakt zu den Angehörigen, die sie bereits vor der Pandemie kennengelernt hatten, berichtet Kruse. „Jetzt leider nur noch fernmündlich, aber da schon ein persönlicher Kontakt geknüpft war, funktioniert es recht gut.“ Jedoch seien die Aktiven eben ehrenamtlich tätig. „Wir können sie nicht verpflichten, dass sie diese Dienste nun auf das Telefon verlegen, wenn sie das nicht möchten.“

Hospizarbeit überall gleich

Zu den Zahlen der betreuten Sterbenden und Schwerstkranken sowie deren Angehörigen macht der Hospizdienst keine Angaben. „Wir sind mit vielen unserer Kolleginnen und Kollegen in den Hospizdiensten von Hannover und Region in gutem Kontakt und möchten durch Zahlen nicht den Eindruck vermitteln, wir seien Konkurrenten“, sagen die Koordinatorinnen. Während für Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark der Kirchenkreis der Träger des ambulanten Hospizdienstes ist, steht hinter dem Langenhagener Angebot der Hospizverein. „Aber wir arbeiten exakt gleich, unsere Tätigkeit unterscheidet sich in nichts von der in kirchlichen Trägerschaften“, betonen die Koordinatorinnen unisono.

Kein Zutritt mehr zu Pflegeheimen

Deutlich ist jedenfalls: Die Zahl der Anfragen hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nachgelassen. „Viele unserer Begleitungen haben wir in den Pflegeheimen gemacht. Diese dürfen wir seit sechs Wochen nicht betreten“, sagt Kruse. „Uns allen macht es große Sorge, wie einsam so viele Bewohner in den Pflegeheimen sind. Uns blutet das Herz, wenn wir uns vorstellen, dass Menschen in Pflegeheimen jetzt so allein sterben müssen. Das ist wahnsinnig traurig, und trotzdem machen es die Heime natürlich richtig.“

Der Hospizverein sei mit den Heimen in Langenhagen im Gespräch. „Wir haben sie darüber informiert, dass wir telefonisch ebenso für die Angehörigen zur Verfügung stehen, die sich um ihre Senioren in den Einrichtungen sorgen.“ Die Bettlägerigen selbst, so Kruse, seien zum Telefonieren in der Regel gar nicht mehr in der Lage. „Es geht alles über die Verwandten, die sich in Gesprächen rückversichern können bei uns.“

Kaum Anfragen für häusliche Begleitung

Nur „ganz wenige“ Anfragen, „dass wir nach Hause kommen zu den Schwerstkranken“, gehen Kruses Angaben zufolge überhaupt noch ein. Aber dem Verein sei geraten worden, alles nur noch telefonisch zu machen, sagt sie mit Verweis auf den Dachverband – dem Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband –, der alle ambulanten Hospizdienste per E-Mail Mitte März mit Anweisungen versorgt hatte. „Zudem stehen wir in Kontakt mit unserem Landesverband.“ Ohnehin verfüge der Hospizverein nicht über Schutzkleidung; die stehe den Kollegen in den Krankenhäusern zu.

Weit weniger Spenden gehen ein

Eine freudige Überraschung in der schwierigen Zeit erreichte die Aktiven im Hospizverein kurz vor Ostern: Sie erhielten in einer anonymen Spende 1000 Euro. „Da meint es jemand gut mit uns“, sagt Kruse. Tatsächlich gehen zurzeit weit weniger Geldzuwendungen ein. Was vor der Corona-Pandemie in sogenannten Kranzspenden aus Bestattungen an den Verein gegeben wurde, ist eingebrochen. Auch die nur noch kleine Zahl zugelassener Menschen bei Beerdigungen zeigt so ihre Wirkung.

Der Hospizverein ist per E-Mail an info@hospiz-langenhagen.de und bei Gesprächsbedarf, auch an Wochenenden, unter Telefon (0511) 9402122 zu erreichen. Die Koordinatorinnen rufen zeitnah zurück.

Von Ursula Kallenbach