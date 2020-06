Langenhagen

Ein dreijähriges Kleinkind ist in Langenhagen von einem Hund gebissen und dabei leicht verletzt worden. Der Junge hatte am Freitag gegen 9.45 Uhr auf dem Außengelände einer Krippengruppe an der Hindenburgstraße seine Hand durch den Zaun nach dem angeleinten Vierbeiner ausgestreckt. Doch statt die angebotenen Liebkosungen anzunehmen, biss der Vierbeiner plötzlich zu. In der Folge musste das Kind mit einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule gebracht werden. Die Polizei ermittelt nach Anzeige des Vaters jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht die Hundehalterin.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats wird gegen eine etwa 18 Jahre alte, schlanke Frau ermittelt, die den Hund an der Leine gehabt haben soll. Sie trug zur Tatzeit lange gewellte blonde Haare und war mit einem neongrünen oder gelben Top sowie einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Bei dem Hund soll es sich um ein mittelgroßes Tier mit einem struppigen, hellbraunen Fell gehandelt haben. Wie die Polizeisprecherin weiter berichtet, soll sich die Hundehalterin nach der Attacke rasch in Richtung Elbeweg entfernt haben, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Hundehalterin kümmern sich nicht um die Attacke

Wie Michael Pommer, Vorsitzender des Trägervereins der Einrichtung, auf Anfrage berichtet, werde automatisch – unabhängig von der Schwere der Verletzung eines Kindes – prinzipiell ein Krankenwagen gerufen. „In diesem Fall wurde sofort die Rettungsleitstelle und die Polizei informiert“, berichtet er. Der Vorstand wie auch das Personal seien „sehr schockiert über diesen Vorfall“. Alle hoffen, dass der Junge keine bleibenden Schäden davontragen müsse. Entsetzt seien sie ob des Verhaltens der Hundeführerin, die die Attacke registriert haben müsse.

Da der Junge aus der eigenen Familie den Umgang mit Hunden kenne, habe er beim Spielen auf dem Außengelände die Hand nach dem Vierbeiner zur Straße herausgestreckt, berichtet Pommer. Als ein Erzieher das plötzliche Bellen gehört habe, wollte er den Dreijährigen noch vom Zaun zurückziehen. Doch da sei es schon zu spät gewesen. Der Junge sei in die rechte Hand gebissen worden.

Der Vereinsvorsitzende betont, dass der Zaun seinerzeit so ausgewählt und genehmigt worden sei, damit die Kinder auch das Geschehen auf der Straße beobachten könnten. Sie sollten nicht „von Meter hohen undurchsichtigen Zäunen abgeschottet sein“. Die Strecke ist indes von Haltern und Vierbeinern stark frequentiert, trotz diverser Gespräche mit ihnen habe der Elternverein immer wieder feststellen müssen, dass die Besitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner am Zaun liegen ließen. Deshalb sei der Zaun mit einem 50 Zentimeter hohen Sicht- und Kontaktschutz ausgerüstet worden, damit die Kleinen nicht versehentlich in Hundekot griffen.

„Leider hat uns dieser tragische Vorfall gezeigt, dass dieser Schutz wohl nicht ausreichend war“, räumt der Vereinsvorsitzende ein. „Wir werden jetzt den Schutz entsprechend erhöhen müssen, da wir uns leider nicht sicher sein können, dass Hundebesitzer ihre Hunde im Griff haben.“

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen lesen Sie in unserem Ticker .

Von Sven Warnecke