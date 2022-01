Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Donnerstag, 27. Januar, gegen 4.30 Uhr versucht hat, in ein Tabak- und Schreibwarengeschäft im Einkaufszentrum Osttor an der Erich-Ollenhauer-Straße einzubrechen. Dabei wurde der Täter von einer Frau überrascht, die mit ihrem Hund Gassi war. Der Einbrecher flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecherin Ina Spellerberg hatte die Augenzeugin ihre Beobachtungen aber erst morgens um 7 Uhr bei der Polizei angezeigt, sodass die Ermittler keinerlei Hinweise auf den Einbrecher haben und somit keine sofortige Fahndung möglich war. Wie die Beamtin weiter berichtet, hatte der Täter offenbar mehrfach vergeblich versucht, mit vor dem Geschäft stehenden Stühlen und Tischen eine Scheibe einzuschlagen. Zurück blieb ein Schaden am Gebäude und Mobiliar in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke