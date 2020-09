Langenhagen

Es gibt diesen Keller unter der Aula im Schulzentrum. Heute befindet sich dort ein Stuhllager. „Das war zuerst unser Fahrradkeller. Aber dort gab es auch eine Musikanlage, darum haben uns die Gymnasiasten beneidet“, erzählt Andrea Kunkel. Sie ist genauso eine ehemalige Schülerin der IGS wie Heike Schlimme-Grab. „Wir haben irgendwann unsere Freistunden dort verbracht, auch Klassentreffen gemacht. Die Fahrräder haben wir wieder nach draußen gestellt – der Raum war längst zur Disco umfunktioniert“, sagt Schlimme-Grab. Sie hat zum Gespräch eine Schallplatte mitgebracht. „,Baker Street’ von Gerry Rafferty. Die lief oft stundenlang.“

Es sind Anekdoten wie diese, die man von ehemaligen Schülern hören möchte. Und eigentlich wären die Geschichten auch am Freitag, 25. September, Thema gewesen. Doch wegen der Corona-Pandemie muss die IGS Langenhagen ihr Ehemaligentreffen absagen. Dabei hätte dieses einen höheren Stellenwert als vergleichbare Jahrgangstreffen gehabt. Denn Schlimme-Grab und Kunkel gehören zu den insgesamt 240 Schülern, die 1971 auf der damals neu gegründeten IGS eingeschult wurden. 71 Mädchen und Jungen des Premierenjahrgangs legten neun Jahre später, also 1980, das Abitur ab. Gefeiert wird das Abitur vor 40 Jahren nun aber erst 2021.

Zum Start gab es viele Fragen

Die Anfänge der IGS waren echte Pionierjahre. „Unsere Eltern haben uns angemeldet, und niemand wusste, ob alles funktioniert mit dieser neuen Schulform bis zum Abitur. Natürlich gab es aus dem Umfeld auch viele Personen, die sich gewundert und meine Eltern mit Fragen gelöchert haben“, sagt Schlimme-Grab. Die ersten Wochen zeigten, dass noch nicht alles ausgereift war. „Unser Trakt war noch gar nicht fertig. Unsere Schulzeit waren bis zu den Herbstferien von 14 bis 18 Uhr, weil dann die Räume vom Gymnasium frei waren“, erinnert sich Kunkel.

Zur Gesamtschule gehörte damals schon die Verpflegung. „Das Mittagessen wurde angeliefert, das war nur leicht mit Folie abgedeckt. Gabel, Messer und Löffel haben wir von zu Hause mitgebracht“, erinnert sich Schlimme-Grab. Sie denkt auch zurück an Ausflüge, die heute anders ablaufen würden und andere Bezeichnungen hätten. „Mit unserem Gesellschaftskundelehrer sind wir nach Hannover gefahren und haben uns ein Wohnheim mit italienischen Gastarbeitern angeschaut.“

Kuschelecke gab es nur ein Jahr

Und natürlich gab es in einer neuen Gesamtschule auch viele Diskussionen. „Nirgendwo hatten wir im Gebäude Sitzgelegenheiten. Irgendwann haben wir Schüler massenweise dreiteilige Matratzen mitgebracht. Das waren dann unsere Kuschelecke“, erinnert sich Kunkel. Doch nach einem Jahr sprach Schulleiter Dieter Galas ein Verbot dieser Kuschelecken aus. Zumindest das Wort „ Kuschel“ hielt später doch wieder Einzug in der IGS: Nachfolger von Galas in den Neunzigerjahren wurde Wolfgang Kuschel.

Dieses Foto veröffentlichte die HAZ im Juni 1980 zum Bericht der Abschlussfeier des ersten IGS-Jahrgangs. In der Mitte steht Schulleiter Dieter Galas. Neben seiner rechten Schulter ist Heike Schlimme zu sehen. Ganz rechts auf dem Bild steht Andrea Krückeberg. Quelle: Stephan Hartung

Kunkel und Schlimme-Grab waren als Mädchen auch in Schülervertretungen aktiv, nahmen an Konferenzen und Versammlungen teil. Aus heutiger Sicht kann man sagen: zu Übungszwecken. Denn Heike Schlimme-Grab und Andrea Kunkel sind heute jeweils Rektorinnen – die erste an der IGS Wedemark, die zweite an der Grundschule Godshorn. „Dass du eine pädagogische Laufbahn einschlägst, wusste ich. Das hast du damals in mein Poesiealbum geschrieben“, erinnert sich Schlimme-Grab.

2021 feiert die IGS im Doppelpack

Die Feier des Abiturs im Jahr 1980 fiel verglichen mit heutigen Abschlussfeiern sehr spartanisch aus. „Das war eine kleine Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Wir haben angezogen, was wir hatten. Auf die Idee eines Balls wäre damals niemand gekommen“, sagt Andrea Kunkel.

Namen und Nachrichten: Kuriositäten rund um den ersten IGS-Jahrgang Im Jahr 1971 ging die neu gegründete IGS Langenhagen auch mit – so ihre damaligen Mädchennamen – Heike Schlimme und Andrea Krückeberg an den Start. Die Tochter von Waldtraut Krückeberg, ehemalige Langenhagener Bürgermeisterin und Ehrenbürgerin der Stadt, leitet mittlerweile unter ihrem Nachnamen Kunkel die Grundschule Godshorn. In dieser Funktion folgte sie Heike Schlimme-Grab nach, deren Doppelname auch auf den ersten IGS-Jahrgang zurückgeht. Denn in der Parallelklasse lernte ihr heutiger Ehemann Holger Grab, der Teil des aktuellen Kollegiums ist. Ebenfalls zum Premierenjahrgang gehörten Martina Rommerskirch, die damals noch auf den Mädchennamen Groß hörte und heute im Bürgermeisterbüro der Stadt Langenhagen tätig ist, sowie Marita Möbusz, geborene Kluge. Sie ist die Schwester von Regine Klinke, heutige Oberstufenleiterin der IGS und Organisatorin der Ehemaligentreffen. Ihr Vater, Kurt Kluge, war 1971 der erste Schulhausmeister.

Apropos Feier: „Im nächsten Jahr feiern wir dann doppelt und richtig groß“, sagt Timo Heiken und lacht. Der aktuelle Leiter der IGS denkt beim Doppelpack zusätzlich zum 40-jährigen Abitur auch an einen weiteren Anlass: das 50-jährige Bestehen der Gesamtschule am Standort Langenhagen.

Von Stephan Hartung